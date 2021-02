Supremo Tribunal Federal determina prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL

CB Correio Braziliense

(crédito: Pablo Valadares/Camara dos Deputados)

O deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) foi preso na noite desta terça-feira (16/2) após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida ocorre após Silveira ter publicado um vídeo com discurso de ódio a respeito dos magistrados da Corte.

O próprio deputado confirmou, pelo Twitter, que tinha recebido uma ordem de prisão: "Polícia federal na minha casa neste exato momento com ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes".



Polícia federal na minha casa neste exato momento com ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes. — Daniel Silveira (@danielPMERJ) February 17, 2021

Em vídeo foi gravado às 23h19, enquanto a Polícia Federal estava em sua casa, o deputado fala diretamente com o ministro Alexandre de Moraes. "Você está entrando em uma queda de braço que você não pode vencer. Você acha que vai me assustar e calar? Só vai me motivar, isso é combustível para que eu continue a provar para o povo brasileiro quem são vocês que ocupam o cargo de ministros do STF. Tenha certeza: a partir daqui, o jogo evoluiu um pouquinho. Vou dedicar cada minuto do meu mandato a mostrar quem é Alexandre de Moraes, Fachin, Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes Toffoli, Lewandowski. Vou colocar um por um de vocês em seus devidos lugares. Pelo meu país estou disposto a matar, morrer ou ser preso. Você acabou de rasgar a constituição mais uma vez". Assista: