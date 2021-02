CNT: 35,5% dos brasileiros avaliam governo Bolsonaro como ruim ou péssimo

IS Ingrid Soares

(crédito: Evaristo Sá/AFP)

A avaliação negativa do governo do presidente Jair Bolsonaro é de 35,5%. Em comparação com a positiva, a queda é de mais de 2,5 pontos percentuais, com 32,9%. A pesquisa é da Confederação Nacional do Transporte divulgada nesta segunda-feira (22/2). Os dados mostram ainda que a desaprovação pessoal do chefe do Executivo é de 51,4% contra 43,5% de aprovação.

O levantamento feito em parceria com o Instituto MDA, mostra os índices de popularidade do governo e pessoal do mandatário. O levantamento também apresenta as principais qualidades e defeitos do presidente da República na opinião dos brasileiros.

Segundo a avaliação dos brasileiros, o presidente Jair Bolsonaro é sincero (29,3%), honesto (11,3%), inteligente (8,4%), sempre busca o bem para o país (5,0%), justo (4,2%), trabalhador (3,7%) e cuida dos pobres (1,3%). Para 33,3%, ele não tem nenhuma qualidade.



Já os principais defeitos são: mal-educado (20,1%), despreparado (17,6%), autoritário (16,6%), exagera na briga com a imprensa (16,0%), agressivo (10,9%), está preocupado apenas com a reeleição (3,2%), desonesto (3,1%). Para 9,6%, não tem nenhum defeito

O levantamento, realizado em todo o Brasil, indica ainda a percepção dos entrevistados em relação à vacinação contra a covid-19; ao retorno presencial de aulas nas escolas; à volta do pagamento do auxílio emergencial; às eleições das mesas diretoras do Congresso Nacional; e ao relacionamento do presidente Jair Bolsonaro com a imprensa. Foram realizadas 2.002 entrevistas presenciais, em 137 municípios de 25 Unidades da Federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.