"Nossa agenda de privatizações continua a todo o vapor", diz Bolsonaro

IM Israel Medeiros

(crédito: Foto: Marcos Corrêa/PR)

Após interferir no comando da Petrobras e causar um tombo de proporções gigantescas no valor de mercado da companhia (mais de R$ 100 bilhões), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) quer recuperar a confiança do mercado financeiro na agenda de privatizações. Ao entregar a Medida Provisória da Eletrobras ao Congresso para acelerar o processo de privatização da companhia, Bolsonaro declarou que a prioridade do governo é enxugar o Estado. “Nossa agenda de privatizações continua a todo vapor”, disse.

No ato simbólico, na tarde desta terça-feira (23/2), estavam presentes o ministro da Economia, Paulo Guedes; de Minas e Energia, Beto Albuquerque e de Relações Institucionais, Luiz Eduardo Ramos. Para receber a MP 1031/2021, estavam presentes o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e o presidente Rodrigo Pacheco (DEM-MG). A medida, segundo Lira, deve ser pautada já na semana que vem no plenário da Câmara. Ele declarou que a MP é o primeiro passo daquilo que pode ser chamado de “Agenda Brasil”, com privatizações e investimentos.

“É uma pauta que andará no Congresso com as reformas. Nós cumpriremos todo o nosso papel com unidade e, acima de tudo, com respeito aos outros Poderes, à harmonia. É o que o Brasil precisa para destravar suas pautas neste ano. O Senado cumprirá seu papel e a Câmara iniciará com muita rapidez a discussão dessa medida provisória já com pauta para a próxima semana no plenário”, disse.

Rodrigo Pacheco (DEM-MG), por sua vez, destacou o que chamou de relação de cordialidade, respeito e independência entre os Poderes ao agradecer a presença do presidente Jair Bolsonaro para entregar a MP pessoalmente. “Será dada a devida atenção pelo Congresso Nacional e o devido encaminhamento, com a avaliação crítica da maioria em ambas as casas, entendendo as modificações que eventualmente devam ser feitas. Mas é uma demonstração, um gesto por parte do presidente, de respeito ao Congresso Nacional”, afirmou o presidente do Senado.

Ao longo do dia, com a expectativa pela privatização da Eletrobras, as ações da companhia subiram 13,01% (ELET3) e 10,81% (ELET6) na bolsa de valores brasileira — os papéis mais valorizados do dia no índice Ibovespa. O mercado ainda se recupera da queda recorde nas ações da Petrobras na última segunda-feira. A petrolífera, por sua vez, teve um dia de recuperação, com altas que ultrapassaram os 12%.