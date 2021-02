No Acre, Bolsonaro anuncia medidas de apoio ao estado em meio a enchentes, covid-19 e dengue

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou na manhã desta quarta-feira (24/2) no estado do Acre. A região sofre com alagamentos causados pelas fortes chuvas em ao menos 10 municípios, além do grande número de casos de covid-19, surto de dengue e crise migratória na fronteira com o Peru. Mais cedo, o mandatário realizou sobrevoo no município de Sena Madureira, um dos mais afetados pelas inundações.

Após a visita, Bolsonaro concedeu uma coletiva de imprensa, em que anunciou junto com ministros a ajuda oferecida pelo governo federal. O presidente falou dos locais visitados: “Estou muito feliz de retornar ao estado do Acre. Logicamente que as condições hoje são adversas. Fiz uma viagem com alguns ministros e parlamentares do estado, bem como na presença do governador (Gladson Cameli)”. Em seguida, ele pediu que os ministros anunciassem as medidas a serem tomadas por cada pasta e relatou que retornará ao Acre para inaugurar a ponte do Abunã.

Na terça-feira (23), o presidente assinou uma medida provisória liberando R$ 450 milhões em crédito extraordinário para ações de proteção e defesa civil comandadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Parte do recurso será destinado a municípios locais em estado de calamidade pública.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho relatou a quantia de recursos emergenciais que será recebida por cada município até sexta-feira (26): Cruzeiro do Sul (R$ 4,7 milhões), Santa Rosa do Purus (R$ 590 mil), Sena Madureira (R$ 2,9 milhões), Acre (R$ 1,4 milhão), Feijó (R$ 793 mil), Tarauacá (R$ 2,1 milhões), Mâncio Lima (R$ 965 mil), Rodrigues Alves (R$ 550 mil) e Rio Branco (R$ 3,2 milhões). Marinho disse ainda que posteriormente serão disponibilizados recursos para a reconstrução da infraestrutura danificada.



Vacinas

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também adiantou um lote de vacinas ao estado, com um total de 21,9 mil doses extras contra a covid-19 (8,4 mil do Instituto Butantan e 13,5 mil da AstraZeneca/Oxford).

No entanto, segundo informou o ministro, os imunizantes respeitarão os grupos prioritários, seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI). Dentro dos grupos, serão priorizadas as áreas mais atingidas pelas enchentes.

Também acompanharam o presidente em comitiva o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o ministro da Secretaria de Governo, Eduardo Ramos, os representantes do Acre no Senado, Mailza Gomes (PP/AC), Marcio Bittar (MDB/AC) e Sérgio Petecão (PSD/AC), e o governador do estado, Gladson Cameli.

Horas antes, Bolsonaro também afirmou que o governo ajudará no que for possível. "O que for possível o governo federal ajudar, vai fazer. Essa é a nossa obrigação e o nosso lema. Ninguém fica para trás, vamos ajudar o Acre no que for possível nesse momento difícil que grande parte da população está passando”, prometeu.

Ao chegar no aeroporto local, sem máscara, o chefe do Executivo cumprimentou apoiadores com apertos de mãos, tirou selfies e deu uma volta em carro aberto em meio a aglomeração.