Conselho de Ética designa relatores para os casos de Daniel Silveira e Flordelis

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara definiu os relatores dos processos disciplinares contra o deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) e a deputada suspensa do PSD Flordelis (RJ). O primeiro caso está a cargo do deputado Fernando Rodolfo (PL-PE), e o segundo ficou com Alexandre Leite (DEM-SP). O colegiado voltou a funcionar nessa terça-feira (23/2), após quase um ano de suspensão dos serviços por conta da pandemia do novo coronavírus. O grupo voltou a se reunir nesta quarta-feira (24), e pretende fazer mais de um encontro por semana, para acelerar o andamento dos processos.

Daniel Silveira e Flordelis são os primeiros parlamentares na mira do Conselho. O bolsonarista, que era suplente da comissão, também foi oficialmente afastado dos trabalhos. Silveira está preso no Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar do Rio de Janeiro, depois de passar uma temporada na Superintendência da Polícia Federal do estado por atacar o Supremo Tribunal Federal (STF) em um vídeo no YouTube, incitar a violência e o linchamento de ministros e fazer apologia ao Ato Institucional Número 5, uma das mais violentas medidas políticas da ditadura militar no Brasil.

Silveira foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes e teve a prisão confirmada por seus pares. Flordelis, por sua vez, é acusada de arquitetar o assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, 42 anos, em junho de 2020. Na terça-feira, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio decidiram pelo afastamento da parlamentar do mandato, o que deverá pesar contra ela no Conselho de Ética.

Flordelis está hospitalizada após tomar uma overdose de medicamentos. De acordo com a assessoria de imprensa da parlamentar, ela é vítima de um “linchamento público”. “Antes mesmo do fim da primeira fase do processo que investiga a morte de seu marido, o Pastor Anderson do Carmo, ela vem sendo condenada e humilhada perante a opinião pública, sem nenhum direito de defesa”, afirma a nota divulgada no Instagram da parlamentar.

“Flordelis é inocente, nenhuma prova foi revelada contra ela e, na última audiência, suas filhas além de assumirem a autoria do crime também negaram a participação ou ciência da deputada. Porém, a despeito dos fatos, convicções estão sentenciando o destino de uma mulher íntegra, honesta, de origem periférica e que tem sua história pautada na defesa da vida”, justifica o texto.







Caso Eduardo Bolsonaro

O conselho também deve avançar com o caso do filho do presidente da República, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) que, como Silveira, também fez apologia ao AI-5. Ainda como Silveira, o parlamentar é reincidente e já responde a outro processo, por usar as redes sociais para desferir ofensas à ex-aliada, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), a quem comparou com a personagem de desenho animado Peppa.

Silveira, que é colega de legenda de Eduardo, já respondia por gravar as conversas de membros do PSL que romperam com os bolsonaristas após uma movimentação do chefe do Executivo para deixar a legenda.