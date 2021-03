Supremo Tribunal Federal rejeita denúncia contra parlamentares do PP

ST Sarah Teófilo

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

Por 3 votos a 2, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta terça-feira (2/3), arquivar a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e outros três parlamentares do PP - os deputados Aguinaldo Ribeiro (PB) e Eduardo da Fonte (PE), e o senador Ciro Nogueira (PI), presidente da legenda. O caso que ficou conhecido como "quadrilhão do PP".

A denúncia, no âmbito da Lava-Jato, apontava suspeita de integrarem uma organização criminosa que prejudicou os cofres da Petrobras. O esquema também teria atingido a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Ministério das Cidades. A denúncia foi aceita pelo Supremo em junho de 2019, mas a defesa dos denunciados recorreu. Na época, integrava a Segunda Turma o ministro Celso de Mello, que se aposentou, deixando a cadeira vaga para a indicação do presidente Jair Bolsonaro, ministro Nunes Marques.

Votaram para aceitar a denúncia Mello, Cármen Lúcia e Edson Fachin, relator do caso. O presidente da turma é o ministro Gilmar Mendes, que votou junto com Ricardo Lewandowski para rejeitar a denúncia. Com a entrada de Nunes Marques, o cenário mudou, e a denúncia foi agora arquivada. Um dos responsáveis pela indicação do ministro, que, na época, pegou todos de surpresa, foi o senador Ciro Nogueira, em um momento em que Bolsonaro estava ainda mais próximo do chamado Centrão no Congresso.

Em seu voto, o Nunes Marques afirmou que as investigações que resultaram na denúncia “já foram arquivadas, rejeitadas ou sequer iniciadas em virtude da fragilidade dos colaboradores e das provas produzidas”. “Denúncia se apoia basicamente nos depoimento dos colaboradores premiados, sem indicar os indispensáveis elementos autônomos de colaboração que seriam necessários para verificação da viabilidade de acusação”, pontuou.

O ministro Gilmar Mendes afirmou que a acusação se concentra em fatos investigados em outros inquéritos, e que “todos os fatos investigados já foram arquivados pela” PGR ou rejeitados pela Corte. Para o ministro, as provas eram frágeis e baseadas nos delatores.

"Salta aos olhos a engenhosa artificialidade da acusação, já que não há nenhuma razão que sustente a persistência da organização criminosa até a data do protocolo da denúncia", afirmou.

Na mesma linha, Lewandowski entendeu que o caso se baseia apenas em informações de delatores, que não se confirmam em provas na investigação. “Quero dizer que nós somos contra a corrupção, detestamos a corrupção, consideramos que a corrupção é um dos males endêmicos que não permite que o país se desenvolva adequadamente do ponto de vista econômico, social e político. Ocorre, que esse combate à corrupção precisa ser feito dentro dos lindes da Constituição Federal”, afirmou..

A ministra Cármen Lúcia foi a única a acompanhar o relator Fachin, mantendo-se favorável ao recebimento da denúncia. Para ela, não houve irregularidade na decisão que recebeu a denúncia. “O que mina a credibilidade de instituições em uma democracia é exatamente a corrupção, que precisa ser combatida nos termos da lei, dentro da lei, sem nenhuma exorbitância ou exacerbação de quem quer que seja”, afirmou.