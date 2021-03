Com PEC Emergencial aprovada em primeiro turno, veja como votaram os senadores

IM Israel Medeiros

(crédito: Marcos Oliveira/Agencia Senado)

Em discussão no Senado Federal, a Proposta de Emenda à Constituição nº 186/2019 (PEC Emergencial), foi aprovada no primeiro turno na madrugada desta quinta-feira (4/3). A proposta pode viabilizar a volta do auxílio emergencial, uma vez que permite que a União retire da meta do teto de gastos e da regra de ouro gastos que seriam considerados correntes.

De forma geral, o texto apresenta gatilhos para conter as contas públicas quando as despesas primárias superam em 95% as receitas correntes. Isso poderá evitar que o governo fique sem dinheiro para pagar despesas consideradas obrigatórias, como Previdência e salários de servidores — que seriam congelados nesse contexto.

No caso do auxílio, a União só poderá gastar R$ 44 bilhões sem que os recursos sejam contabilizados nos gastos correntes. Os partidos Podemos e PROS liberaram suas bancadas. As demais legendas orientaram voto.

O senador Major Olímpio (PSL-SP) está com covid-19 e participou da sessão remotamente, de um leito de hospital em São Paulo. O parlamentar não conseguiu ficar até o fim da votação.

Para ser colocado em prática, o texto ainda precisa passar pelo segundo turno de votação, que ocorre ainda nesta quinta-feira, e ser encaminhado para a Câmara dos Deputados, onde também precisa passar por votação em dois turnos. Líderes da Câmara já asseguraram que a PEC terá tramitação acelerada e irá direto ao plenário.

Confira os votos a favor da proposta, por partido:

Votaram contra a proposta:

Não compareceram:

