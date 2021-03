Ernesto Araújo leva "puxão de orelha" em evento em Israel para colocar máscara

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Redes Sociais)

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, levou um “puxão de orelha” neste domingo (07/03) ao participar de uma solenidade de boas vindas em Israel. Ao ser convidado para posar para uma foto ao lado do chanceler israelense, Gabi Ashkenazi, ele se levantou e chegou a se aproximar do colega, mas o cerimonialista ao microfone lembrou que ele estava sem máscara e que deveria colocar o equipamento.

"Nós precisamos fazer isso com a máscara", pediu a voz. Visivelmente constrangido, Araújo recuou, riu sem graça e tirou do bolso do paletó a proteção. Em seguida, se colocou ao lado do embaixador e parearam os cotovelos como cumprimento.

Antes, o interlocutor também pediu aos presentes, entre eles os deputados federais Eduardo Bolsonaro e Helio Negão, que guardassem distanciamento social de “uma ou duas cadeiras”.

Mesmo que a comitiva brasileira em Israel se esqueça de algum protocolo contra a Covid, alguém sempre estará lá para lembra-los ???????? pic.twitter.com/4lQdeKVOwW — Samuel Pancher (@SamPancher) March 7, 2021





A comitiva brasileira decolou ontem (07/03) de Brasília rumo a Israel, composta por 10 membros, chefiada por Araújo. A viagem tem por objetivo viabilizar protocolos de cooperação científica quanto a tecnologia de drogas e vacinas e um acordo que permita testes, com a população brasileira, do spray EXO-CD24. O medicamento de aplicação nasal, ainda está em fase inicial de estudos e foi testado em apenas 30 pacientes israelenses.

Ontem, ao contrário das últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro que acompanhou a partida do avião, evitou falar no spray. "O objetivo dessa viagem é mais que um intercâmbio. Estamos buscando aqui protocolos, acordos da área de ciência e tecnologia que será muito proveitoso para a questão do momento que vivemos do vírus, bem como um legado para o futuro", apontou Bolsonaro em vídeo postado nas redes sociais. O deputado Eduardo Bolsonaro, no entanto, comentou nas redes sociais que o spray “teve quase 100% de sucesso nos primeiros testes” e que “a missão da viagem é trazer para o Brasil as fases 2 e 3 dos testes clínicos do EXO-CD24”.



Mais cedo, uma foto postada pelo Itamaraty também mostrou constrastes. Se ontem, durante partida para Israel os tripulantes sequer usaram máscaras, na chegada ao país israelense foram obrigados a colocar o item.