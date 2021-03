Pressão total pela PEC Emergencial

DR Denise Rothenburg

Com o número de mortes por covid-19 batendo recordes no Brasil, ao ponto de chegar ao trágico registro de 10 mil em uma semana, o governo se prepara para mais dias de tensão pela frente. A prioridade do Planalto é a aprovação do texto da PEC Emergencial, na Câmara dos Deputados, tal e qual saiu do Senado e, assim, deixar em segundo plano o movimento dos governadores, que pretendem, esta semana, anunciar medidas conjuntas para tentar conter o avanço da pandemia. Para completar, no Senado, crescem as pressões contra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e por causa da compra de uma mansão de quase R$ 6 milhões.

A emenda constitucional é vista como a base para que o governo ganhe a sua “licença para gastar”, num cenário conturbado e trágico, e possa pagar o auxílio emergencial. Ainda que o valor desse benefício seja bem inferior aos R$ 600 pagos no ano passado, é com essa emenda, e quatro parcelas mensais de R$ 250, que o governo espera contar para mostrar ao mercado que se preocupa com a questão fiscal, e à população que entende o drama de quem está com dificuldades de pôr comida à mesa. A situação ideal para o Poder Executivo é terminar tudo nesta quarta-feira, votando a PEC em dois turnos de uma tacada só, como fez o Senado. Porém esse feito ainda não está garantido, segundo cálculos de parlamentares que passaram o fim de semana consultando seus pares.

O governo, até aqui, ainda não fez nenhum teste depois da eleição de Arthur Lira (PP-AL) para presidente da Câmara para saber se tem 308 votos para o que der e vier, número mínimo necessário para aprovação de emenda constitucional. A única proposta desse tipo em discussão no plenário foi a PEC da Imunidade, a polêmica tentativa de blindar os políticos de investigações. Essa proposta, por enquanto, que saiu de cena, não pode ser considerada uma prova capaz de delimitar o campo entre o governo e a oposição, nem tampouco mede a tendência da Casa quando o tema é economia e assistência a quem precisa. O que vai deixar essa relação mais clara é justamente a PEC Emergencial.

Deputados têm dito que o texto foi desidratado no Senado, mas alguns “jabutis” continuam. Reclamam, por exemplo, do fim dos incentivos fiscais e subsídios ao setor produtivo e aos assalariados de uma maneira geral. Também há dúvidas sobre se o valor de R$ 44 bilhões é suficiente para ser fixado como o máximo a ultrapassar o teto de gastos. O líder do governo, Ricardo Barros (PP-PR), diz que parte da economia já voltou e que isso significa que não será necessário ampliar esse valor. “A situação está diferente agora. A economia já está se recuperando, portanto, será possível manter esse valor”, disse.

A vontade de parte dos deputados de fatiar a PEC, deixando a questão dos subsídios para uma análise posterior, é o que mais preocupa o governo neste momento. O texto congela, em valores de 2019, o que é repassado para financiamento da produção no Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e revoga o artigo constitucional 91, já regulamentado, que trata de transferências de recursos obrigatórias para estados exportadores.

“Essa parte do texto precisa ser mais bem estudada, não podemos aprovar assim”, afirmou o deputado Hildo Rocha (MDB-MA), que passou o fim de semana debruçado sobre a proposta. O parlamentar é da ala emedebista que sempre votou com o governo quando o tema é economia. Mas, desta vez, não pretende repetir a dose. Na questão dos subsídios tende a seguir com a oposição, segundo a qual o mantra de aumentar o valor do auxílio emergencial será comparado com a vida nababesca de Flávio Bolsonaro em Brasília.

A ordem entre os oposicionistas é usar o plenário como um megafone para dizer que os trabalhadores passam fome nessa gestão, enquanto o filho 01 do presidente compra uma mansão sem explicar detalhadamente a transação. Por exemplo, não se sabe até hoje nada a respeito da venda do imóvel no Rio de Janeiro que, segundo o senador, foi feita para pagar parte da mansão. A ordem dos oposicionistas é cobrar que um homem público, ainda mais filho do presidente e sob investigação, detalhe todo o negócio da compra da casa de forma transparente. Até aqui, essas explicações deixam a desejar. O caso Flávio é, inclusive, citado como um fator que tem tirado Jair Bolsonaro do eixo. Ele não quer tratar desse tema, tem dito que não comprou casa, e ponto.

Outro tema que incomoda e muito Bolsonaro é o lockdown. Ele está convencido de que não há necessidade para o #fiqueemcasa e considera que tudo é feito para deixar a economia em dificuldades e, assim, prejudicá-lo eleitoralmente no futuro. O presidente, agora, tenta acelerar a compra de vacinas e, ao mesmo tempo, tem uma comitiva em Israel para ver o que está sendo feito por lá em termos de tratamento contra a covid-19 (leia na página 3).

Porém governadores e prefeitos, que veem de perto UTIs lotadas e colapso no sistema de saúde, têm pressa. Sabem que, se não houver uma baixa na taxa de transmissão, será muito difícil desafogar os leitos hospitalares e evitar as mortes. Governadores e prefeitos ainda tentaram fazer com que Bolsonaro entendesse esse cenário, mas, sem resposta, vão tratar diretamente com os poderes Legislativo e Judiciário, e entre si. Não por acaso, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), declarou, ontem, na tevê que “não adianta tratar com o Pazuello, quem manda é o presidente”.

Cresce mobilização contra a circulação de armas

A politização do debate sobre o acesso da população a armas de fogo vem gerando preocupações com reflexos para a segurança pública e a democracia. O cenário de polarização política, a aproximação das eleições de 2022 e um estímulo governamental voltado ao armamento dos cidadãos acenderam o alerta entre estudiosos do assunto. Ouvidos pelo Correio, eles defendem que o Judiciário e o Legislativo adotem medidas urgentes para evitar que o país mergulhe na insegurança e flerte com a crise institucional.

Representantes dos três Poderes estão sendo pressionados a frear essa marcha, que fez com que, em 2020, o Brasil tivesse um aumento de 90% no número de registros de novas armas, na comparação com 2019 –– um recorde em toda a série histórica do sistema da Polícia Federal, que computa artefatos de fogo apenas para uso de civis. Para piorar, a curva descendente do número de homicídios verificada em 2018 foi revertida: no ano passado, os assassinatos aumentaram 5%, na comparação com 2019, o que, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é um dos reflexos do aumento da circulação de armas.

Semelhanças

David Magalhães, um dos coordenadores do Observatório da Extrema Direita, professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), destaca as semelhanças históricas entre o conservadorismo no Brasil e nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, alertou para o crescimento da direita radical, cuja marca principal, nos dois países, é a negação das regras democráticas.

“A direita radical é hostil à democracia liberal. Eles são até a favor de algumas regras democráticas, mas é um movimento de inclinação populista, majoritarista, de se dizer a verdadeira voz das massas contra as instituições elitistas, seja a imprensa, o Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso, a elite econômica, midiática, artística, científica. Então, creem que é necessário empreender uma guerra contra as elites em nome da vontade popular, preferencialmente com armas”, explica.

Ele cita o grupo radical 300 do Brasil, que, em junho do ano passado, simulou, com fogos de artifício, um ataque ao STF. Magalhães frisou que, na visão desses personagens, “as elites deformam o que é a vontade popular, com base no que eles compreendem como vontade popular e, por isso, é necessário enfrentá-las”

A advogada e pesquisadora Isabel Figueiredo, conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ex-secretária-adjunta de Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal, alerta para o fato de que, cada vez mais, armas legais poderão acabar nas mãos da criminalidade. Segundo ela, 40% dos artefatos que a polícia apreende no Brasil têm origem legal.

“A arma que o chamado ‘cidadão de bem’ está comprando é uma arma que vai alimentar a criminalidade também, porque ela é, muitas vezes, furtada, perdida, roubada, extraviada, e vai alimentar a criminalidade”, lembrou.

Presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública e da Frente Parlamentar dos CACs (colecionadores de armas, atiradores desportivos e caçadores) da Câmara, o deputado Capitão Augusto (PL-SP) nega que a ampliação do acesso às armas de fogo cause mais violência. Sem dar números, diz que, desde a posse do atual governo, houve uma redução nos índices.

Ele também critica o fato de o Estatuto do Desarmamento ter sido criado depois de a população decidir, em plebiscito, pela ampliação do acesso às armas. “Pela primeira vez, desde a criação do Estatuto, tivemos, no governo Bolsonaro, uma queda no índice de homicídios. Coincidentemente com a flexibilização da posse e do porte de armas, com o aumento da venda de armas”, afirma o parlamentar, acrescentando que os criminosos se sentem seguros quando a população está desarmada.