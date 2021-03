Lula: ''A Petrobras foi bem dirigida no nosso governo''

NW Natasha Werneck/Estado de Minas

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta quarta-feira (10/3), que a Petrobras foi bem dirigida durante seu governo, entre 2003 e 2011, no primeiro discurso após recuperar os direitos políticos e se tornar elegível para as eleições gerais de 2022. O petista destacou os investimentos da empresa durante seu mandado na presidência e criticou as privatizações.

“Vocês nunca ouviram da minha boca falar em privatização. Quem acha que só iniciativa privada é boa? Uma empresa pública como a Petrobras, bem dirigida como foi no nosso governo e se tornou a quarta empresa de energia do mundo”, afirmou, em pronunciamento nesta quarta, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, cidade do interior paulista.

Lula também ressaltou os investimentos da empresa e do pré-sal. “A Petrobras investia 40 milhões de reais por ano. Nós não descobrimos o pré-sal para exportar petróleo cru, foi para exportar derivados e ter uma indústria petroquímica poderosa no Brasil. É por isso que usamos a frase 'o pré-sal é o passaporte do futuro', por isso que colocamos 50% dos royalties do petróleo na educação e também pensamos em criar um fundo do povo brasileiro”, relembrou. “Tudo isso está sendo destruído, venderam”, lamentou o ex-presidente.