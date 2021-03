Ex-mulher de Bolsonaro ganha emprego na Câmara dos Deputados

KB Karolini Bandeira*

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, foi nomeada como assessora parlamentar da deputada Celina Leão (PP-DF). A informação foi divulgada no site da Câmara dos Deputados. O salário, no entanto, não foi informado.

Ana Cristina, mãe de Renan, filho "04" do presidente, reside em Brasília há um mês. Antes, morava em Resende, no sul do Rio de Janeiro. De acordo com tabela de remuneração visível no site da Câmara, o salário inicial do cargo que ela ocupará, chamado SP17, gira em torno de R$ 4 mil. O valor pode passar dos R$ 8 mil com gratificações.

A ex-mulher e outros 17 familiares são investigados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por "rachadinhas" nos gabinetes de Flávio e Carlos Bolsonaro.

*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer