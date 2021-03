Comissão temporária do Senado vai acompanhar medidas de combate à covid-19

P Pedro Ícaro*

(crédito: Marcos Oliveira)

Após um requerimento do senador Eduardo Braga (MDB-AM), aprovado por unanimidade, foi aberta no Senado uma Comissão Temporária da Covid-19 (CTCOVID19) para acompanhar, até o dia 30 de junho, as ações do governo federal no combate à pandemia do novo coronavírus. Segundo o presidente da comissão, Confúcio Moura (MDB-RO), a iniciativa será um instrumento para pressionar o governo, as instituições farmacêuticas e os laboratórios brasileiros para a obtenção de um cronograma adequado de produção de vacinas.

No plano de trabalho, está incluída uma audiência pública com os ministros Eduardo Pazuello (Saúde) e Paulo Guedes (Economia). “Nosso maior interesse é acompanhar o cronograma e o aumento da vacinação, assim como a regularidade das vacinas, e o ministro Paulo Guedes apresentará os aspectos econômicos, sobre como o aumento de casos de covid no Brasil repercute na economia”, explicou Moura.

O senador garante que a comissão representa todos os parlamentares e trabalhará em todas as áreas, incluindo a área diplomática, cuidando da política externa e relação com instituições farmacêuticas com a finalidade de aumentar as opções de laboratórios fornecedores de vacinas.

Requerimento

Autor do requerimento de criação da comissão, o senador Eduardo Braga ressaltou, em entrevista à rádio Senado, a falta de proatividade do governo federal bem como o comportamento negacionista em relação à pandemia.

“O governo precisa ser mais efetivo, mais proativo. Temos únicos caminhos para vencer essa pandemia: vacinação e uso da máscara, álcool e distanciamento, evitando aglomerações. Esses são os únicos caminhos para preservamos leitos hospitalares e UTIs (unidades de terapia intensiva), atendermos os doentes e salvarmos vidas. A comissão é o único instrumento de que dispomos no momento para darmos uma resposta ao povo brasileiro”, disse o senador.

Covid no Brasil

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o país acumula 11.277.717 de infectados e 272.889 mortes. Na última quarta-feira (10), o Brasil atingiu o recorde de óbitos por covid-19 em 24 horas com 2.286 vidas perdidas. A vacinação segue lenta e não há nem 5% da população brasileira imunizada.