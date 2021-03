Caso Lula vai ao plenÃ¡rio do STF

I » Israel Medeiros

(crédito: Miguel Schincariol/AFP)

A manutenção ou não das condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Lava-Jato será decidida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). Ontem, o ministro Edson Fachin negou recurso impetrado pela Procuradoria-Geral da União (PGR), que pede a volta dos processos à competência da 13ª Vara Federal, e o encaminhou à avaliação do colegiado, o que ainda não tem data definida para ocorrer

O agravo de regimento foi apresentado pela subprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo. No documento, ela pedia que o recurso fosse julgado por órgão colegiado — o plenário da Corte —, caso não houvesse concordância do relator (Fachin) pelo retorno a Curitiba dos processos contra o petista: do triplex em Guarujá (SP), do Sítio de Atibaia (SP) e do Instituto Lula.



Para o advogado Luis Henrique Machado, que atua na Lava-Jato, a decisão tomada por Fachin na última segunda-feira foi tardia. “Depois de cinco anos reconhecer a incompetência do juízo é muito tempo. Seria muito mais sensato o Supremo julgar a suspeição do Moro tendo em vista a Operação Spoofing, que trouxe elementos que terminam por certificar a parcialidade do ex-juiz e dos promotores, que se engajaram em uma caçada judicial”, afirmou. O especialista referiu-se à apreciação, na Corte, de recurso da defesa de Lula sobre suposta parcialidade do ex-juiz Sergio Moro. O placar está em 2 x 2, mas o julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Nunes Marques.



Na avaliação de Ricardo Barreto, advogado e doutor em direito público pela UnB, Fachin teria levado o recurso ao plenário porque acredita que não ganharia na Segunda Turma. “A PGR interpôs um agravo regimental, e isso levaria o recurso para análise do colegiado natural, que seria a Segunda Turma, mas o ministro decidiu levar a matéria a plenário”.



Ele explicou, também, que, se for confirmada a decisão de Fachin, sobre a incompetência da 13ª Vara nos processos, não há prejuízo ao julgamento da suspeição. “O que me parece relevante é: se, eventualmente, o recurso da PGR for provido para considerar que a 13ª Vara era competente, pode haver, no âmbito do plenário, algum questionamento no sentido de defender que a suspeição também vá ao plenário. São ações diferentes, mas que possuem conexão.” Barreto esclareceu também que, se Moro for considerado suspeito pelo STF, todos os atos são anulados, e é necessário produzir novas provas.

Moro defende Fachin

O ex-juiz Sergio Moro usou as redes sociais, ontem, para defender o ministro Edson Fachin, do STF, por ataques sofridos desde que o magistrado anulou os processos e condenações do ex-presidente Lula, numa tentativa de blindar as demais ações abertas na esteira da Lava-Jato. Fachin foi alvo de xingamentos de manifestantes que fizeram buzinaços perto do prédio onde ele mora, em Curitiba. Depois disso, a Corte reforçou sua segurança. “Repudio ofensas e ataques pessoais ao ministro Edson Fachin, do STF, magistrado técnico e com atuação destacada na Operação Lava Jato. Qualquer discordância quanto à decisão deve ser objeto de recurso, não de perseguição”, escreveu.