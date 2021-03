Placa marca três anos da morte de Marielle

CB Correio Braziliense

A vereadora Marielle Franco, assassinada há três anos com o motorista Anderson Gomes, foi homenageada ontem, com a inauguração de uma placa, na Cinelândia, em frente à Câmara Municipal do Rio. Na placa, que é similar às de identificação das vias e praças da cidade, está escrito “Vereadora Marielle Franco”. Há também duas frases: “(1979-2018) Mulher negra, favelada, LGBT e defensora dos direitos humanos”; “Brutalmente assassinada em 14 de março de 2018 por lutar por uma sociedade mais justa”. Na fachada do prédio da Câmara Municipal foi estendida uma faixa preta que mostra uma pergunta: “Quem mandou matar Marielle?” O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o deputado federal Marcelo Freixo (PSol-RJ), estiveram na cerimônia, assim como os pais de Marielle, Marinete Silva e Antônio Francisco Silva Neto; e filha, Luyara Franco.