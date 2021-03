Auxiliar de gabinete pessoal de Bolsonaro morre por covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Facebook)

Um funcionário do gabinete pessoal do presidente Jair Bolsonaro morreu por complicações com a covid-19 no início de março. Essa teria sido a primeira morte de um funcionário do Planalto em decorrência do coronavírus.

A morte do servidor Silvio Kammers chegou a ser divulgada em publicação do Diário Oficial da União em 9 de março. Mas não houve divulgação por parte do Palácio do Planalto sobre a causa da morte. Confira a publicação a seguir:

DOU (foto: Reprodução)



Uma reportagem divulgada pelo portal o Antagonista nesta terça-feira (16/3), no entanto, aponta que o óbito do servidor aconteceu por complicações pelo novo coronavírus. O portal também afirma que Bolsonaro determinou sigilo sobre o caso.

Ao Correio, a Secretaria-Geral da Presidência da República confirmou que um servidor morreu devido à doença, sem revelar o nome do funcionário. Outros veículos de imprensa também confirmaram se tratar do servidor que atuava no gabinete pessoal do presidente. Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre a morte do servidor.

Sigilo do caso

O pedido de sigilo pode estar relacionado à conduta do presidente Jair Bolsonaro frente a pandemia. O presidente já afirmou que todos os funcionários que trabalham com ele, e que tiveram covid, não desenvolveram quadros graves. A afirmação costuma ser associada ao apelo para uso de remédios sem eficácia comprovada, como cloroquina e ivermectina.

Na última quarta-feira (10/3), Bolsonaro voltou a defender o tema em discurso durante a cerimônia sobre vacinação no Brasil. "Ao tomarem os remédios, tiveram sucesso. desconheço que uma só pessoa deste prédio tenha ido ao hospital para se internar", disse.