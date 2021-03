Chanceler do Paraguai pede apoio do Brasil no combate à pandemia

AB Agência Brasil

(crédito: Isac Nóbrega/PR)

O presidente Jair Bolsonaro recebeu, nesta quarta-feira (17/3), o chanceler do Paraguai, Euclides Acevedo, que veio ao Brasil pedir ajuda para combater a covid-19 no país vizinho. Antes, Acevedo foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para audiência oficial no Palácio do Itamaraty. Os detalhes sobre que tipo de ajuda foi solicitada não foram informados.

???????? O Presidente Jair Bolsonaro recebeu, nesta quarta-feira (17), o chanceler do Paraguai, Euclides Acevedo, que veio ao Brasil pedir ajuda para combater a Covid-19 no país vizinho.



????: Marcos Corrêa/PR e Isac Nóbrega/PR pic.twitter.com/etbD7P0nau — Planalto (@planalto) March 17, 2021

Há pouco menos de duas semanas, o Paraguai foi palco de manifestações contra a forma como o governo do país vem lidando com a pandemia. Os atos registraram confrontos entre policiais e manifestantes e o então ministro da Saúde, Julio Mazzoleni, renunciou ao cargo. A oposição também pede o impeachment do presidente Mário Abdo Benítez.

Atualmente, o Paraguai, que tem uma população de quase 7 milhões de habitantes, está com 183 mil infecções confirmadas e cerca de 3,5 mil óbitos por convid-19.