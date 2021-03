Assessor de Major Olimpio, de 33 anos, está internado em estado grave

AF Augusto Fernandes

(crédito: Reprodução/Arquivo pessoal)

O jornalista Diego Freire, 33 anos, que trabalha como assessor de imprensa do senador Major Olimpio (PSL-SP), morto nesta quinta-feira (18/3) devido à covid-19, está internado em estado grave por conta da doença.

Segundo apurou o Correio, Diego está sob supervisão médica há pelo menos 12 dias em um hospital particular de Brasília. Após contrair o novo coronavírus, o jornalista teve os pulmões bastante afetados.

De acordo com relatos feitos à reportagem, o assessor de Olímpio chegou a ter 80% dos órgãos do sistema respiratório comprometidos. Por conta disso, no momento, Diego está intubado e respira com a ajuda de aparelhos.

A equipe médica que acompanha o jornalista diz que o estado de saúde de Diego é estável, apesar de grave. De acordo com informações obtidas pelo Correio, os médicos estimam que o jornalista terá uma recuperação lenta.

Nos últimos dias, os profissionais que supervisionam Diego Freire passaram a reduzir a quantidade de sedativos utilizada no tratamento do paciente para ver como o organismo dele reage. Os exames clínicos mais recentes do assessor de Olímpio apontaram para uma normalidade do quadro, mas a equipe médica alerta que a situação ainda requer muito cuidado.