Assessor de Major Olímpio tem melhora e já respira sem aparelhos

AF Augusto Fernandes

(crédito: Reprodução/Arquivo pessoal)

Internado há quase duas semanas com covid-19, o jornalista Diego Freire, 33 anos, assessor do senador Major Olímpio (PSL-SP), que teve a vida interrompida pela doença na quinta-feira (18/3), apresentou melhora no quadro clínico nas últimas 24 horas e, no momento, já respira naturalmente.

Nos últimos dias, Diego Freire ficou em estado grave e teve muitas complicações devido à enfermidade, que comprometeu cerca de 80% dos seus pulmões. Por conta disso, o jornalista teve de ser intubado e precisou de ventilação mecânica. Nesta sexta-feira (19), contudo, o seu quadro de saúde progrediu significativamente e ele foi extubado pela equipe médica.

Conforme apurou o Correio, o assessor de Major Olímpio conseguiu fazer atos simples, como pedir um copo d'água, e se comunicar com a família, por meio de uma chamada de vídeo, assim que retirou os aparelhos. Diego Freire conversou com a mãe e a avó, que agradeceram pela corrente de apoio ao jornalista.

Os médicos que acompanham o caso relataram que Diego Freire ainda está um pouco sonolento. Segundo os profissionais, ele deve se recuperar lentamente da doença, e ainda não há previsão de quando o assessor parlamentar receberá alta. De todo modo, a equipe médica destacou que o estado do jornalista evoluiu bastante e que a remoção do tubo de respiração já é um importante passo.

Major Olímpio

Internado desde 3 de março, o senador Major Olimpio (PSL-SP) não resistiu às complicações da covid-19 e teve morte cerebral confirmada na tarde de ontem. Ele estava na UTI do Hospital São Camilo, em São Paulo, havia quase duas semanas. O parlamentar, que completaria 59 anos neste sábado (20), deixou esposa e filhos.

Eleito senador pelo PSL em 2018, na onda bolsonarista que varreu o país, Olimpio recebeu pouco mais de 9 milhões de votos, a quinta maior votação para o cargo na história.

Em seus últimos dias antes do diagnóstico e da internação, Olimpio fez várias declarações em que defendeu a vacinação como única solução para que o Brasil vença a batalha contra a covid-19. Crítico ferrenho da forma como o governo conduz a pandemia, manifestou-se a favor da instalação da CPI da Covid para apurar a atuação do Executivo federal na crise sanitária.