Brasil entre a união e o caos

O Brasil está em uma encruzilhada. Precisa decidir qual rumo pretende seguir em meio a uma crise sanitária avassaladora, com efeitos fortíssimos em todas as esferas da vida nacional. Em um momento de tantas urgências, a prioridade é salvar vidas. Pela simples razão de que, sem vida, não existe economia. Não existe política. Não existe educação. Não existe justiça social. O combate à pandemia, neste momento crítico, passa, necessariamente, pela aceleração do programa de vacinação, bem como a adoção de outras medidas duras, enérgicas, difíceis. Hoje, o país está em guerra contra um inimigo assombrosamente mortal, um vírus que ontem ceifou mais de 3 mil almas. É desse combate que emergirá um novo país.

A partir desta reflexão, o Correio Braziliense, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), convidou autoridades e especialistas para indicar os caminhos que se apresentam. O seminário “Desafios para o Brasil no pós-pandemia” pretende jogar luz aos rumos que se apresentam ao país nesta hora tão sombria.

Convidado para a abertura do seminário, realizado na tarde de ontem em formato on-line, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), pregou a união do Brasil contra o novo coronavírus. Segundo ele, o país precisa decidir qual é o caminho a ser tomado, “o da união nacional ou o do caos nacional”. Pacheco defendeu o esforço conjunto da população, da União, dos estados e dos municípios ao falar sobre suas expectativas para a reunião do comitê criado pelo presidente Jair Bolsonaro para debater os rumos no combate à pandemia. O encontro está marcado para hoje, com a participação, além do chefe do governo, dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, entre outros atores.

“Em relação à pandemia, nós aguardamos muito o pacto de união para que possamos avançar muito rapidamente na solução desse problema no Brasil”, disse o parlamentar. Segundo ele, a criação do comitê é fundamental e um caminho importante para que o país esteja unido no enfrentamento da crise. “Esses são os caminhos que nós devemos perseguir neste momento, o da união nacional ou do caos nacional, e cabe a nós decidirmos. A minha decisão é de que nós tenhamos que fazer, sim, uma grande união nacional em torno do enfrentamento da pandemia”, afirmou o presidente do Senado.

No entender do senador, o principal desafio do Brasil pós-pandemia é a recuperação econômica, “fazer um crescimento econômico que seja sustentável, com bases muito sólidas de responsabilidade fiscal”. Ele citou que nesse sentido foi aprovada a PEC Emergencial. Segundo Pacheco, foi “uma demonstração para todos, para a sociedade, para o mercado, de que o Brasil tem um protocolo fiscal e tem uma observância de teto de gastos públicos”.

O parlamentar disse que o crescimento sustentável do país deve se dar sob a lógica de que “o Estado não pode ser um Estado Mínimo, porque nós não podemos nos permitir, no Brasil, de ter um Estado que não alcance as necessidades das pessoas, especialmente em um país que tem um deficit de inclusão, deficits sociais, deficits de educação; mas, também, não pode ser o Estado máximo, inchado, pesado, que não consiga ser sustentado, ou seja, a lógica de um Estado necessário".

Ele ainda destacou que a aprovação das reformas administrativa e tributária é o principal desafio para o Brasil pós-pandemia, além da vacinação nacional contra a covid-19. “Quando digo pós-pandemia do coronavírus, não significa que não se poderá já avançar na tramitação de ambas as propostas, de ambas as reformas, mas, obviamente, espero muito que a pandemia possa ser controlada ainda este ano, se Deus quiser, em meados deste ano, com a vacinação de boa parte da população brasileira; é o que nós temos perseguido e buscado, e, na sequência, nós possamos concretizar essas duas importantes reformas”, disse Pacheco.

Auxílio à microempresa

Segundo convidado a falar na abertura do seminário, o diretor-presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Carlos Melles, destacou o esforço conjunto do Executivo, do Legislativo e do Judiciário no combate à pandemia. “Nós estamos passando 12 meses de uma crise, em que o governo fez uma ação intensa. Devemos reconhecer que não apenas o auxílio emergencial, a flexibilização do trabalho, os recursos colocados, o amparo de chegar perto de R$ 1 trilhão, para a gente superar a parte econômica dessa crise. Eu tenho dito que, nesse lado, nós temos que ver e reconhecer”, comentou.

Melles ressaltou, ainda, o empenho do Sebrae em assistir o micro e pequeno empresário. “Desde março do ano passado, o Sebrae vem acompanhando, pedindo, calibrando tudo que vem acontecendo com a micro e pequena empresa. E o que acontece com a micro e pequena empresa é o que acontece com o Brasil, 99% do Brasil é composto de micro e pequena empresa”, completou.

O presidente do Sebrae prevê enormes desafios em 2021, ano que será marcado pela vacinação, passo considerado fundamental para a retomada econômica. Mas, em um segundo momento, o futuro do setor produtivo também passará por medidas que envolvam crédito. “Cuidar da micro e pequena empresa é cuidar do Brasil. Nesse aspecto, estamos falando de um alongamento dos pagamentos; estamos falando de uma moratória probatória que possa dar conforto em relação de aluguel, luz, renovação de contrato”, alegou.

Para concluir, o presidente do Sebrae ressaltou a preocupação da entidade em auxiliar o empreendedor a conduzir um negócio. “Seja por sonho, seja por necessidade, que é muito da crise que estamos falando”, disse.

Antes de tudo, é preciso vacinar

A vacinação contra a covid-19 é o que o Brasil mais precisa neste momento de agravamento da pandemia de covid-19, tanto para conter o avanço do novo coronavírus quanto para abrir caminho para a recuperação econômica e o ajuste fiscal. A avaliação é do secretário especial do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, que fez a palestra de encerramento do Correio Talks.

Representando o ministro da Economia, Paulo Guedes, Bruno Funchal endossou a avaliação dos participantes do seminário de que o país enfrenta três grandes desafios neste momento: a pandemia de covid-19, a crise econômica e o risco fiscal. Porém ressaltou que é possível solucionar esses problemas por meio de uma única ferramenta: a vacinação contra a covid-19. “A vacinação é o melhor instrumento hoje para lidar com o problema da saúde pública, com o problema fiscal e a economia”, avaliou.

O secretário do Tesouro Nacional explicou que a imunização contra o novo coronavírus vai ajudar a conter a pandemia, que classificou como “um dos maiores desafios da história do país”. Ao mesmo tempo, permitirá a recuperação econômica e o retorno da consolidação fiscal. Funchal segue alinhado com o ponto de vista do ministro Paulo Guedes, que considera a imunização uma opção obrigatória para o “retorno seguro ao trabalho”, reduzindo a dependência dos brasileiros de programas que, hoje, têm um alto custo fiscal para o governo, como o auxílio emergencial.

“A aceleração do processo de vacinação é um instrumento que hoje endereça o problema da saúde pública; ajuda a economia, porque vacinando rápido, a economia volta de maneira mais acelerada, o PIB e a geração de emprego vão retomar; e ajuda na política fiscal porque, à medida que a economia retoma, a gente tem crescimento, volta a receita e reduz a pressão por programas que são necessários em período de pandemia”, declarou o secretário especial do Tesouro Nacional.

Agenda pós-vacina

Funchal considerou fundamental a união dos agentes públicos em torno da vacinação, assim como defendeu o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), na abertura do Correio Talks. Ainda em alinhamento com o ponto de vista de Pacheco, o secretário reverberou o apelo do setor produtivo e ressaltou que, garantida a vacinação contra a covid-19, é preciso avançar nas medidas estruturais que visam ao ajuste fiscal e o aumento da produtividade do país, como as reformas econômicas.

“O primeiro foco é a vacinação, para a retomada da economia. Depois, é voltar e continuar no avanço das reformas, olhando para o fiscal e para a produtividade, que está estagnada há décadas. Essas medidas são fundamentais para o cenário de médio e longo prazos”, afirmou o secretário.

Segundo ele, essa agenda é necessária para alavancar o crescimento do país no pós-pandemia porque “o equilíbrio fiscal é um meio para viabilizar políticas públicas e tornar o ambiente econômico atrativo para investimento e geração de emprego”. Reformas econômicas, insistiu Funchal, trazem regras claras e segurança jurídica que melhoram a produtividade do país.

O secretário do Tesouro Nacional elogiou a disposição do Congresso em avançar nas reformas, especialmente a tributária e a administrativa. “Essas pautas terão reflexo também na trajetória da dívida, que depende do fiscal e do crescimento econômico. Assim, o Brasil vai melhorar a perspectiva de crescimento”, defendeu. Para Funchal, a reforma administrativa modernizará o Estado e contribuirá com o ajuste fiscal, por meio da redução de despesas. A reforma tributária, por sua vez, simplificará o sistema brasileiro, com impacto positivo na produtividade da economia.



Aumento de imposto será inevitável

O Brasil não vai escapar de um aumento de impostos. Essa é a avaliação do economista Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central e estrategista-chefe da gestora WHG, em relação às perspectivas do cenário fiscal. Para ele, a elevação da carga tributária será inevitável, porque há falta de interesse claro, tanto do governo quanto do Congresso Nacional, na busca de corte de gastos no Orçamento deste ano para reduzir o endividamento público e incluir despesas emergenciais no combate à covid-19. Diante do agravamento da pandemia, serão necessárias fontes de receita para bancar medidas como os R$ 44 bilhões previstos para o novo auxílio emergencial, com previsão para ser pago a partir de abril. E a saída passa necessariamente pela tributação.

O ex-diretor do Banco Central criticou o fato de que o compromisso de um ajuste fiscal por meio de um corte consistente de gastos tenha ficado para depois. Para Volpon, sem aumento de imposto, não será possível manter um Estado inchado e ineficiente, com um nível de despesas no atual patamar atual. “Parece que não há vontade de cortar os gastos. Todos ficam, simplesmente, jogando o problema na dívida pública crescente. Como tem aumento de juros que faz a dívida crescer ainda mais, o país está contratando uma crise futura”, alertou.

O ponto de vista de Volpon foi compartilhado por Alberto Ramos, do Goldman Sachs, e Solange Srour, do Credit Suisse. Eles também alertaram para os riscos do baixo crescimento do país com uma carga tributária, que já é elevada, crescente.

No entender do ex-diretor do BC, o desafio do país pós-pandemia será o crescimento. Para isso, será preciso fazer o dever de casa que está pendente, porque passa justamente pelo ajuste fiscal. Volpon ressaltou que a solução poderia ser combinar aumento de carga tributária com corte de gastos, se “houvesse maturidade e capacidade político institucional para resolver a questão fiscal”. “A solução não é binária. Não é corte de gastos ou aumento de imposto. É possível combinar as saídas”, disse.

Trava do crescimento

Para reforçar o seu ponto de vista, Volpon lembrou alguns dados nacionais. As contas públicas estão no vermelho desde 2014, e, por essa razão, o endividamento público atingiu patamares acima da média relativa a países emergentes. Após um rombo fiscal de R$ 743,1 bilhões, em 2020, por causa do aumento de gastos extraordinários no combate à pandemia, a dívida pública bruta subiu para um nível elevadíssimo, em torno de 90% do Produto Interno Bruto (PIB). Em comparação, a média de países emergentes gira em torno de 50% do PIB.

Um endividamento tão elevado não permite crescimento robusto, de acordo com Volpon. Ele lembrou que, se o crescimento da dívida pública não for contido, o custo disso mais à frente será “uma crise com fortíssimo impacto na inflação”. “Nessa dinâmica de não fazer escolhas, vamos ter uma crise fiscal em algum momento, e será muito pior para todo mundo”, frisou.

Volpon ressaltou ainda que, devido ao recrudescimento da pandemia em 2021, uma retração da atividade é inevitável. Para que a economia cresça na segunda metade do ano, é fundamental aumentar a velocidade do processo de vacinação. “Levando em conta que estamos em um processo contínuo da vacinação, será possível observar uma recuperação no segundo semestre. Mas a economia atingirá um patamar em que não haverá crescimento de fato. As previsões em torno de 3% são basicamente o carry over (carregamento estatístico do PIB de 2020). O mercado já trabalha com queda na margem. Este ano será perdido”, avaliou.

Volpon lembrou, ainda, que o Banco Central iniciou um processo de elevação da taxa básica de juros (Selic), correto devido à pressão inflacionária. Mas reconheceu que uma Selic mais alta terá efeito negativo na retomada. Na opinião do economista, a autoridade monetária errou na avaliação nas reuniões anteriores. “O BC ficou esperando uma notícia positiva que não veio. Ele comprou uma aposta que deu errado”, resumiu.



Otimismo apesar da crise

Aquecida em plena pandemia, com a maior geração de empregos entre todos os setores em 2020, a construção civil sentiu o baque da elevação no número de mortes e de casos de covid-19 em 2021. Em fevereiro, o nível da atividade começou a desacelerar diante de um plano de vacinação lento, inflação persistente e aumento das incertezas, explicou a economista da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil (CBIC), Ieda Vasconcelos, participante do Correio Talks: Desafios para o Brasil no Pós-Pandemia.

Segundo Ieda Vasconcelos, em 2020, a construção civil gerou 108,5 mil novos postos de trabalho, o melhor desempenho em oito anos do setor. A geração de empregos continuou em alta no início de 2021. Em janeiro, foram criadas 44 mil novas vagas. O bom desempenho do setor, conforme a economista, foi resultado da queda de juros, com a Selic atingindo o piso histórico em 2020, de 2% ao ano, o que elevou o número de unidades vendidas em 9,8% no ano passado em relação a 2019.

Porém a elevação da Selic em 0,75 pontos percentuais este mês, com a possibilidade de nova elevação em maio, e a alta nos preços dos insumos da construção civil podem atrapalhar o bom desempenho do setor. “Os insumos da construção tiveram alta de mais de 21%. Além disso, há desabastecimento. E esse é o maior desafio para 2021”, disse a economista da CBIC.

Por conta disso, o otimismo do empresariado da construção civil caiu em fevereiro em relação a janeiro, mas persiste. “Como 10% do crescimento nas vendas foram de apartamentos na planta, teremos atividades de construir unidades vendidas. Contudo, diante do baixo patamar de estoques de novas unidades disponíveis, precisamos incentivar os lançamentos para o setor continuar produzindo e gerando empregos”, detalhou Ieda Vasconcelos.

No quarto trimestre de 2020, o estoque estava em 165 mil unidades disponíveis ante mais de 187 mil no mesmo período de 2019, uma queda superior a 12%. “Por isso, nossa expectativa de crescimento, de 4% em 2021, deve ser revista para baixo em abril”, comentou.

Entretanto Ieda mantém a confiança. “O deficit de mais de 5 milhões de moradias, a expectativa de concessões e Parcerias Público Privadas (PPPs), além do novo marco do saneamento, são razões para manter o otimismo no longo prazo”, sustentou.

No pós-pandemia, o Brasil só não crescerá se não quiser criar condições para isso, assinalou a especialista. “Nossa economia é emergente, temos muito a construir. Mas precisamos das reformas para criar um cenários que possibilite confiança no futuro e demanda crescente”, defendeu. “Os empresários estão aptos a investir, porém o país precisa criar condições, com as reformas.”



Digitalização e apelo por reformas

Em 2021, apesar de a indústria e o comércio terem retomado o patamar do início do ano passado, antes da pandemia, há poucos motivos para comemorar, na avaliação de Fabio Bentes, economista sênior da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). “O setor já apresentava uma dificuldade muito grande para engrenar em ritmo mais forte”, explicou.

De acordo com o especialista, o comércio e a indústria voltaram ao patamar pré-crise em janeiro deste ano, apresentando uma recuperação com curva em V no segundo semestre do ano passado, mas para um patamar que ainda era muito fraco e que não recuperou todas as perdas da recessão de 2015 e 2016.

Atualmente, em um momento mais agudo da covid-19, o setor está mais preocupado do que no início da pandemia. A “bateção de cabeças” entre os governos em relação ao isolamento é um dos fatores que mais tem gerado apreensão no setor, segundo Bentes. “Quem vinha conseguindo colocar o nariz na segunda metade do ano passado sabe que agora a situação está mais difícil”, destacou.

Na avaliação do analista, o que mais tem atrapalhado o comércio não é apenas a crise em si, que é grave, mas a falta de coordenação entre os governos, em geral, nas medidas de isolamento social. “O problema não é só o governo federal não estar trabalhando de forma coordenada com estados e municípios. Mas governos estaduais e prefeituras também estão batendo cabeça, como é o caso que temos visto atualmente no Rio e em São Paulo. Isso atrapalha, principalmente, a vida do microempresário, que fica sem saber como fazer o seu planejamento”, alertou.

A pandemia trouxe novos hábitos para o consumo, como a redução do fluxo de pessoas em shopping centers e o aumento do comércio eletrônico. Contudo o especialista observou que, apesar do forte crescimento na digitalização, as compras virtuais ainda representam um percentual baixo no varejo total, em torno de 6%. “Mas as mudanças vieram para ficar, não apenas no caso das compras on-line”, disse. Ele acredita que a tendência, no pós-pandemia, é as pessoas diminuírem a frequência em centros comerciais, antes considerados locais seguros. Agora são evitados por representarem um risco de aglomerações.

Para Bentes, o desafio para o setor varejista no pós-pandemia será retomar as agendas de reformas estruturais e de competitividade. “É preciso tornar o Brasil menos hostil para o investimento”, frisou. “O Brasil deve se debruçar sobre as reformas que reduzem o custo Brasil”, disse ele, citando as reformas administrativa e tributária. Assim, será possível deixar para trás o desolador cenário de lojas fechadas nas cidades brasileiras.



Agenda paralela à pandemia

Recuperar as perdas sofridas na pandemia de covid-19 é urgente, mas não basta para que a economia e a indústria brasileira voltem a crescer de forma sustentável, na avaliação da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Por isso, a CNI defendeu ontem, no Correio Talks: Desafios para o Brasil pós-pandemia, que o combate à covid-19 caminhe de forma paralela à agenda estrutural para elevar a produtividade do país.

“Voltar para onde a gente estava antes da pandemia não é suficiente”, comentou o economista-chefe da CNI, Renato da Fonseca. Ele explicou que, antes mesmo da crise da covid-19, o país já evoluía em ritmo lento. Segundo a CNI, o país deveria crescer 3% ao ano para se aproximar das economias desenvolvidas e reduzir a pobreza. Mas registrou uma taxa média anual de apenas 0,3% nos últimos dez anos.

Já a indústria caiu cerca de 1,6% ao ano nesse período, nas contas da CNI, por conta dos problemas de competitividade e produtividade do país. Com isso, despencou da 10ª para a 16ª posição do ranking mundial do setor entre 2014 e 2019. Renato da Fonseca acredita, por isso, que o país não pode mais esperar por medidas que melhorem a produtividade nacional, como as reformas econômicas.

“Na crise do ano passado, a gente primeiro resolveu adotar ações emergenciais, para depois retomar a agenda da produtividade. Agora, não tem mais tempo. A gente vai ter que caminhar com as duas agendas ao mesmo tempo. Senão, o Brasil vai conseguir se recuperar dessa crise, mas não vai conseguir estabelecer bases para um crescimento sustentado”, alertou o economista-chefe da CNI. “O Brasil não pode mais esperar para trabalhar na agenda da competitividade se quer fazer parte do mundo e aumentar o padrão de vida da população”, reforçou.

Nesse sentido, Fonseca disse que o país precisa avançar com ações que possam reduzir o custo Brasil, melhorar a infraestrutura e ampliar a educação do brasileiro. Ele ressaltou, contudo, que o governo também não pode deixar de socorrer o setor produtivo neste momento de agravamento da pandemia de covid-19.

“Do mesmo modo que o auxílio emergencial se faz necessário para as pessoas, é preciso voltar com políticas e auxílios criados para as empresas, para manutenção do emprego formal”, defendeu o economista-chefe da CNI. Ele lembrou que muitos programas importantes para as empresas no ano passado — como os acordos de suspensão do contrato de trabalho, o diferimento de impostos e os programas emergenciais de crédito —, chegaram ao fim em 31 de dezembro. Fonseco alertou que as empresas brasileiras precisam novamente desse suporte por conta da segunda onda da pandemia de covid-19. “Estamos demorando a voltar com medidas emergenciais e estamos sentindo exatamente o que sentimos em março e abril do ano passado”, alertou.

Segundo a CNI, a segunda onda da pandemia de covid-19 afetará o crescimento econômico e a atividade industrial até, pelo menos, o fim de abril. Por conta disso, nesta semana, a confederação reduziu de 4% para 3% a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2021.



Outra endemia a vencer

Aumentar a carga tributária para reduzir o endividamento não é uma escolha sustentável no médio prazo, restando a estratégia de corte nos gastos para o Brasil voltar a crescer. Assim defendeu Alberto Ramos, diretor de pesquisa econômica para América Latina do Goldman Sachs, ao participar ontem do Correio Talks. “Aumento de impostos só se justifica com alocação boa dos recursos, mas o Estado gasta mal. Além disso, já existem sinais de insatisfação social crescente e de falta de credibilidade. Essa escolha levaria a um problema macroeconômico sério”, sustentou. “E o momento é extremamente crítico”, disse.

Ramos não se referia à pandemia. “O Brasil conseguirá resolver o problema pandêmico, mais cedo ou mais tarde, com vacinação e imunidade de rebanho, e voltará ao normal. Voltar às condições normais, no entanto, significa retornar ao problema endêmico do país, que são os baixos níveis de produtividade, de crescimento e de investimento”, explicou.

Por isso, o grande desafio para o pós-pandemia, segundo o especialista, é tirar o Brasil da endemia de baixo crescimento, que afeta o país há décadas. “Isso vai definir o futuro. E para chegar lá, é preciso fazer as reformas pendentes e o ajuste fiscal, a fim de reduzir o endividamento”, assinalou. “O país gasta muito, tributa demais e investe pouco. Essa combinação é preocupante”, disse.

Prejuízo

Para contabilizar o que deixou de ganhar por conta de anos de baixo crescimento, Ramos lembrou que, de 2012 a 2019, (excluindo 2020 por causa da pandemia), a média anual de alta no Produto Interno Bruto (PIB) foi de 0,4%. “O governo não resolveu os principais problemas estruturais: infraestrutura, segurança pública, educação, investimento. A única coisa em que mostrou excelência foi assinar cheques”, criticou.

Se tivesse crescido 3% em média — o que o especialista considera um índice até moderado com a realização de reformas e de ajuste fiscal —, o país não teria perdido a possibilidade de acumular riqueza da ordem de 27% do PIB em oito anos. Com a queda de 4% do PIB em 2020, Ramos arredondou para um prejuízo de 30%. “Como PIB foi de US$ 2,1 trilhões, a perda, ao não crescer uma média de 3% ao ano, foi de US$ 630 bilhões, ou R$ 3,2 trilhões, a um câmbio real de R$ 5. Há 190 economias no mundo e US$ 630 bilhões é um valor mais elevado do que o PIB de 175. Isso dá uma ordem da magnitude do desastre”, comparou.

Ramos ainda contabilizou o quanto cada brasileiro poderia ter ganhado sem esse prejuízo gigantesco. “O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Se fosse dividir per capita essa riqueza que deixou de ganhar, dava para mandar um cheque de US$ 3 mil ou de R$ 15 mil para cada habitante. Como há 73 milhões de famílias, seria de US$ 8,8 mil ou de R$ 43 mil para cada. Se concentrasse nos 20% mais pobres, o país poderia pagar R$ 200 mil às famílias. Isso dá uma ideia do que perdemos com o mau manejo macroeconômico e com a falta das reformas estruturais”, finalizou.

Esforço para eliminar as incertezas

O Brasil vai crescer menos do que outros países neste ano, devido ao descontrole da pandemia de covid-19. Porém, também precisa endereçar o risco fiscal caso não queira perder novamente a onda global de recuperação econômica no próximo ano. A avaliação é da economista-chefe do Credit Suisse, Solange Srour, que participou do Correio Talks: Desafios para o Brasil pós-pandemia, ontem.

“O cenário hoje para o Brasil é de uma recuperação muito aquém da de outros países”, alertou Solange Srour. Ela lembrou que o mercado projeta um crescimento de quase 7% para países como a China e os Estados Unidos, mas prevê um avanço de pouco mais de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil neste ano. Isto é, um crescimento menor que o carregamento estatístico de 3,6% deixado pela queda de 4,1% do PIB de 2020, que, segundo Solange, indica que “o Brasil, na verdade, decaiu em relação a dezembro do ano passado”.

A economista-chefe do Credit Suisse explicou que a segunda onda da pandemia de covid-19 vai afetar o crescimento econômico neste primeiro semestre. E destacou que, apesar de o mercado acreditar que o avanço da vacinação contra a covid-19 vai permitir uma retomada econômica no segundo semestre, o Brasil também precisa avançar no ajuste fiscal para garantir um crescimento sustentável nos próximos anos.

Segundo Solange, ainda há muitas incertezas sobre o rumo fiscal do país. Afinal, a segunda onda da pandemia de covid-19 vai aumentar a pressão por gastos públicos, e o mercado não vê como a dívida brasileira vai parar de subir no curto prazo, já que o ajuste emergencial proposto pela PEC Emergencial foi mais frouxo que o esperado, não há perspectiva de superavit fiscal no curto prazo e a alta dos juros, necessária para conter a inflação, vai encarecer ainda mais o custo da dívida.

Ela acredita, então, que o Brasil precisa indicar qual será a solução fiscal para esse impasse para reduzir as incertezas dos investidores e, assim, permitir a redução da taxa de câmbio, que hoje tem elevado a inflação e os juros brasileiros, e a retomada econômica. “Este é o grande nó no momento e vai determinar como vamos sair da crise e como será o desenvolvimento da economia no ano que vem”, declarou.

A economista-chefe do Credit Suisse pediu, então, que o país mantenha a responsabilidade fiscal, mesmo diante da necessidade de ampliar os gastos públicos por conta da pandemia de covid-19. E disse que isso é possível por meio de medidas que possam reduzir os gastos públicos, como a reforma administrativa.

“É preciso respirar fundo nesses meses, tentar manter a responsabilidade fiscal e resolver a crise sanitária, tornando o ano de 2022 menos turbulento do que é todo ano eleitoral, para que o Brasil não perca mais um ano de crescimento global forte por conta dos problemas domésticos”, concluiu.

Estabilidade é o melhor antídoto

A economista Fernanda Schwantes, superintendente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), demonstrou preocupação com uma recessão diante da desaceleração da economia no meio dessa segunda onda da pandemia da covid-19, que está mais forte do que a primeira. “O aspecto mais preocupante é o de uma nova recessão. O auxílio não vai ser suficiente para a economia decolar, mas vai cumprir um papel importante para evitar uma queda maior na economia”, afirmou a analista, ontem, durante o primeiro painel do seminário on-line Correio Talks: “Desafios para o Brasil no pós-pandemia”.

Na avaliação da economista, o auxílio emergencial não foi o vilão da inflação. “O benefício ajudou a sustentar a demanda da população mais vulnerável e dos trabalhadores informais”, frisou. Na avaliação da especialista, o auxílio “tem um papel importante para socorrer os trabalhadores informais”. Fernanda Schwantes lembrou que são as incertezas internas, tanto na política quanto na economia, que pressionam o dólar e, consequentemente, a inflação.

Em relação aos desafios para o país pós-pandemia, a economista da CNA disse que torce muito para que a economia se recupere “o mais rápido possível”, com crescimento em todos os setores e não apenas na agricultura. “Nossa expectativa é de que a economia como um todo consiga retomar o crescimento necessário para melhorar as condições de vida para a população”, disse. “Só retomando o crescimento econômico é que vamos melhorar as condições de vida da população e do emprego”, adicionou.

Conforme os dados apresentados por Fernanda Schwantes, o setor agrícola foi um dos destaques de 2020 ao apresentar crescimento durante o pior período da pandemia. Entretanto ela citou que essa retomada não foi homogênea. Os segmentos mais afetados pela pandemia foram o de hortaliças, o de flores e o de produtos lácteos e, assim como no ano passado, a CNA pretende ajudar os produtores a comercializarem seus produtos em markeplaces e em feiras.

A sinalização do Banco Central de que os juros continuarão subindo nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) e a indefinição no Orçamento para os subsídios agrícolas têm deixado o setor apreensivo. “No caso da agropecuária, o ajuste do Copom traz muita incerteza quando os produtores começam a negociar empréstimos para o próximo Plano Safra”, destacou. Ela acrescentou que ainda há uma definição do tamanho do Plano e, muito menos, qual será o custo dos empréstimos, que devem ficar mais caros, pois o Orçamento de 2021 — que ainda está em discussão no Congresso — tem previsões de cortes desses recursos na equalização das taxas de juros.