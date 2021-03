De férias em Maceió, ministro Braga Netto sofre mal súbito, mas passa bem

CB Correio Braziliense

(crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Ministro da Casa Civil, o general Braga Netto sofreu um mal súbito na última quarta-feira (24/3), em Maceió (AL), durante as férias. Ele foi hospitalizado na Santa Casa de Misericórdia na cidade, foi submetido a exames para identificar as causas e recebeu alta na manhã desta quinta-feira (25/3). Conforme a assessoria de imprensa da Casa Civil, o ministro está bem e retorna a Brasília ainda hoje.

Em meio ao recorde diário de mortes por covid-19 e com mais de 300 mil vidas perdidas pela doença no Brasil, o ministro entrou em um curto período de férias na última segunda-feira até esta sexta-feira (26). Braga Netto é coordenador do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, criado pelo presidente Jair Bolsonaro neste mês para articular e monitorar as ações interministeriais de enfrentamento à pandemia.

Confira a nota da Casa Civil:

A Casa Civil da Presidência da República informa que o ministro Walter Souza Braga Netto teve um mal súbito no dia de ontem (24/03) e foi hospitalizado na Santa Casa de Misericórdia na cidade de Maceió/AL, onde se submeteu a exames detalhados para identificar as causas do sintoma. O ministro recebeu alta na manhã de hoje, passa bem e está retornando a Brasília.