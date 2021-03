Bolsonaro diz que, em três meses, o Brasil terá vacina 100% nacional

IS Ingrid Soares

Em rápida transmissão de live e sem convidados, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (25/03) que em três meses o Brasil fabricará vacina própria. O mandatário voltou a se justificar sobre a demora na imunização da população e citou dificuldades na aquisição. Ele leu matérias internacionais e apontou que o Brasil não é o único com problemas na área. O presidente citou países como o Japão, Itália e União Europeia. E disse ter confiança na produção do Insumo Farmacêutico Ativo, matéria-prima necessária para a fabricação do imunizante contra a covid-19.

"Parece que só o Brasil tem problema com o covid. Muita gente pede pressa. Tudo o que foi possível Pazuello fez lá atrás. Mas o problema da vacina tem no mundo todo. Não é uma exclusividade do Brasil. Não é atraso. É a quantidade de vacina. O mundo inteiro quer. Alguns acham que comprar vacina é pegar um avião aqui, ir lá fora, voltar para dentro e trazer para cá. Não é assim. Não tem vacina dessa forma disponível no mercado. Isso vem de projetos, vem de acordos de projetos que fizemos lá atrás e estão chegando aqui agora", justificou.

O chefe do Executivo citou as doses já produzidas em território nacional e prometeu que em três meses, "o Brasil deve começar a fabricar a vacina desde o início dela".

"Estamos fabricando no Brasil se não me engano, 5 milhões de doses. Só lá na Fiocruz, e mais 5 milhões do Butantã. Então vai chegar a 10 milhões por semana, aproximadamente. E daqui a três meses aproximadamente, o Brasil deve começar a fabricar a vacina do Brasil. A fabricar desde o início dela, né? O IFA. Tudo dela", prometeu Bolsonaro.

O presidente explicou por que o país estaria avançando na produção de imunizantes. "Isso é fruto de uma medida provisória de R$ 2 bilhões que foi assinada por mim em setembro do ano passado. Então, em setembro do ano passado, eu assinei uma MP de modo que o Brasil se preparasse para ter o IFA próprio e nós dominarmos toda a cadeia de produção das vacinas do Brasil. Então a previsão, daqui uns três meses, nós... Vou dar três meses para dar um prazo. Então daqui a dois, três meses, a previsão é nós começarmos a fabricar a vacina nossa aqui no Brasil", detalhou o presidente.

"A vantagem é que, com a variação de cepas, você pode rapidamente alterar um pouquinho a vacina e atacar essa nova cepa de forma mais direta. Então o Brasil será o 5º país que vai ter capacidade de produzir completamente uma vacina própria. Obviamente, poderemos lá na frente, depois de vacinarmos toda a população, começarmos a exportar a vacina", concluiu Bolsonaro.