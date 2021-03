Mercosul: Fernández propõe criação de observatório da qualidade da democracia

ST Sarah Teófilo

(crédito: Reprodução/Youtube Casa Rosada)

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, propôs nesta sexta-feira (26/3), em reunião do Mercosul, a criação de um observatório para monitorar a qualidade da democracia dos países que integram o bloco. De acordo com ele, a intenção é de que haja um esforço comum para proteger e promover, de forma permanente, a democracia.

“Proponho a criação de um observatório da qualidade da democracia, que se una pelo fortalecimento da governança das nossas nações. Proponho um esforço comum, orientado a nos comprometermos com a proteção permanente e a promoção da democracia, da liberdade e da paz na região”, afirmou.

Em seguida, Fernández também propôs um outro observatório para prevenção da violência de gênero nos países que integram o bloco. “Como parte fundamental dos compromissos que assumimos para alcançar a igualdade substantiva que a nossa região precisa”, disse.

O encontro virtual comemora 30 anos de bloco, que tem como proposta a integração entre os países, no qual cada país tem um voto e as decisões precisam ser tomadas por consenso, contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Ele discursou ao lado do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Araújo tem sido amplamente criticado por parlamentares no âmbito das ações voltadas à pandemia. Deputados e senadores têm pressionado o Planalto para exonerar o ministro, com críticas vindas, inclusive, dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).