Pacheco diz a governadores que querem participar que colegiado é federal

(crédito: Roque de Sá/Agência Senado)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou ter explicado, em reunião com governadores nesta sexta-feira (26/3), que o comitê criado pelo presidente Jair Bolsonaro um ano após a chegada da covid-19 ao Brasil tem caráter "federal". Os gestores reivindicam que Estados e municípios tenham participação direta no órgão, hoje reservada à representação das presidências da República, do Senado e da Câmara, além de um emissário do Poder Judiciário.

Em entrevista coletiva em frente à residência oficial, Pacheco classificou o comitê como uma "busca de unificação entre Poderes da República" e apontou que a primeira reunião efetiva do colegiado está prevista para a próxima segunda-feira (29/3). O senador prometeu levar ao encontro as reivindicações dos governadores, principalmente por mais medicamentos, oxigênio e leitos de UTI para o enfrentamento da pandemia de covid-19.