Ministro Paulo Guedes é vacinado contra covid-19 em Brasília

MB Marina Barbosa ST Sarah Teófilo

(crédito: Reprodução/CNN)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi vacinado neste sábado (27/3) contra covid-19, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo sistema drive-thru (de carro), com a vacina Coronavac, produzida pela chinesa Sinovac em parceria com o Butantan. Guedes é o segundo ministro de estado a ser imunizado. O primeiro foi o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), general Augusto Heleno, que foi vacinado no último dia 18.

Questionado sobre a sensação de estar imunizado contra a covid-19, Guedes disse: "Todo mundo acha que é bom, vamos nos vacinar". Guedes tem 71 anos e vem defendendo a vacinação como uma forma de controlar o avanço da pandemia e permitir o "retorno seguro ao trabalho" dos trabalhadores brasileiros.

"Temos que vacinar todos os brasileiros. Temos o auxílio emergencial para proteger e temos os quatro meses em que o auxílio vai estar funcionando para vacinar principalmente os invisíveis, que precisam ganhar o pão de cada dia", disse o ministro, em entrevista à CNN Brasil, pouco antes de tomar a vacina.

Guedes reiterou, então, que a meta do Ministério da Saúde é acelerar a vacinação nos próximos dias. "Conversei com o ministro Marcelo Queiroga e ele pediu para avisar que vacinamos 808 mil pessoas ontem e a meta é, no início de abril, vacinar 1 milhão de pessoas por dia", contou.

Foi aplicado no ministro a primeira dose do imunizante. Segundo a enfermeira que vacinou Guedes, ele deve tomar a segunda dose da Coronavac em 25 de abril.