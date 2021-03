Defesa divulga mensagem em alusão a Golpe de 1964: "Deve ser compreendido e celebrado"

IS Ingrid Soares

O Ministério da Defesa divulgou, na noite desta terça-feira (30/3), a Ordem do Dia, uma mensagem em que afirma que o Golpe de 1964 "deve ser compreendido e celebrado". O texto é assinado pelo novo ministro da pasta, Walter Braga Netto. Nesta quarta-feira (31), o golpe completará 57 anos. Durante o período, ocorreu o fechamento do Congresso, tortura, mortes e censura à imprensa.

"O cenário geopolítico atual apresenta novos desafios, como questões ambientais, ameaças cibernéticas, segurança alimentar e pandemias. As Forças Armadas estão presentes, na linha de frente, protegendo a população. A Marinha, o Exército e a Força Aérea acompanham as mudanças, conscientes de sua missão constitucional de defender a Pátria, garantir os Poderes constitucionais, e seguros de que a harmonia e o equilíbrio entre esses Poderes preservarão a paz e a estabilidade em nosso País", diz um trecho.



"O movimento de 1964 é parte da trajetória histórica do Brasil. Assim devem ser compreendidos e celebrados os acontecimentos daquele 31 de março", completa.

No ano passado, a pasta afirmou que o golpe militar foi um movimento que representou um "marco para a democracia. Muito mais pelo que evitou".