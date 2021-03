Braga Netto se reúne com candidatos ao comando das Forças Armadas

RS Renato Souza

O ministro da Defesa, general Braga Netto, se reúne com militares candidatos aos comandos do Exército, Marinha e Aeronáutica. Ele, junto ao presidente Jair Bolsonaro, atua para escolher novos nomes, após a demissão dos ocupantes dos cargos. A expectativa é de que os nomes sejam apontados ainda nesta semana, podendo ocorrer nesta quarta-feira (31/3).

Braga Netto realiza reuniões e entrevistas com os militares na sede do Ministério da Defesa, em Brasília. A tradição é que a escolha seja entre indicados em uma lista tríplice votada pelo oficialato. O presidente não é, contudo, obrigado a escolher um dos nomes indicados na lista.

Retaliação

A demissão do ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo, ocorreu após várias indisposições entre o general e o presidente, em razão da tentativa do chefe do Executivo de utilizar politicamente as Forças Armadas. A decisão pela demissão ocorreu após entrevista publicada pelo Correio com o general Paulo Sérgio, chefe do Departamento-Geral de Pessoal do Exército (DGP).

No texto, Paulo Sérgio destacou a baixa taxa de mortes na força, em razão de campanhas massivas de isolamento social, uso de máscaras, uso de álcool em gel e logística para manter equipes e insumos nas unidades hospitalares do Exército.

O general Paulo Sérgio é um dos mais antigos em serviço, e tem as atribuições para ocupar o posto de comandante do Exército. As demissão dos oficiais à frente das três forças geraram a maior crise entre o governo e os militares das Forças Armadas em 50 anos.