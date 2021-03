Pai de novo comandante da Aeronaútica chefiou Força no governo de FHC

ST Sarah Teófilo

(crédito: FAB)

O ministro da Defesa, general Braga Netto, anunciou, nesta quarta-feira (31/3), os novos comandantes do Exército, general Paulo Sérgio; da Marinha, almirante Almir Garnier dos Santos; e da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior. Este último ocupará um cargo um dia ocupado pelo pai, Carlos de Almeida Baptista, que comandou a Aeronáutica entre dezembro de 1999 e janeiro de 2003, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC).

Baptista Júnior nasceu no Rio de Janeiro e ingressou na Força Aérea Brasileira (FAB) em março de 1975, tendo sido promovido a tenente-brigadeiro em março 2018. O oficial possui 4 mil horas de voo, sendo 2,2 mil horas em aeronaves de caça.

Na última segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro demitiu o ex-ministro da Defesa general Fernando Azevedo, e escolheu para o seu lugar o general Braga Netto, que até então ocupava o cargo de ministro da Casa Civil. No dia seguinte, entregaram o cargo todos os comandantes das Forças Armadas: general Edson Leal Pujol, do Exército; Ilques Barbosa Junior, da Marinha; e Antônio Carlos Muaretti Bermudez, da Aeronáutica.