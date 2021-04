Na Segov, Flávia Arruda diz que buscará "pontos de convergências" para avanços no país

IS Ingrid Soares

Durante cerimônia de posse realizada no Palácio do Planalto nesta terça-feira (6/4), a nova Secretária de Governo, Flávia Arruda, afirmou que trabalhará na busca de "pontos de convergências que permitam avançar nas soluções para o país”. A solenidade ocorreu a portas fechadas na Sala de Audiência do Palácio do Planalto.

Segundo a assessoria palaciana, Flávia agradeceu pela "enorme honra e responsabilidade em assumir o ministério encarregado das relações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo num momento tão crucial da história do país”.

A ministra destacou ainda que “a hora é de diálogo, de compreensão, de solidariedade e de trabalho pelo Brasil”. Ela agora é a responsável pela articulação política do governo, substituindo o general Luiz Eduardo Ramos, que assumiu a Casa Civil com a saída do general Braga Netto.

Ainda assumiram as novas atividades os ministros da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos; do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Anderson Gustavo Torres; do Ministério da Defesa, Walter Braga Netto; do Ministério das Relações Exteriores, Carlos Alberto França; e da Advocacia-Geral da União, André Mendonça.



Luiz Eduardo Ramos se disse "entusiasmado" com o que classificou de “novo desafio”. O ministro Anderson Torres sublinhou que a Justiça e a Segurança Pública “são a espinha dorsal da paz e da tranquilidade da Nação, principalmente, quando se passa por uma crise sanitária mundial, como a que vivemos, e que impacta a economia e a qualidade de vida dos cidadãos”. Segundo ele, “nesse momento, a força da Segurança Publica tem que se fazer presente, garantindo a todos um ir e vir sereno e pacífico”.

Urgência na saúde

Walter Braga Netto ressaltou que a Defesa dará continuidade à missão prioritária de combate à covid-19. Já o embaixador Carlos Alberto França destacou urgência na saúde, na economia e no desenvolvimento sustentável e a importância do diálogo na política externa.



Por fim, André Mendonça afirmou que a AGU é uma instituição essencial à Justiça e ao Brasil e que seus servidores “devem e estarão empenhados em garantir o desenvolvimento do país, a não criminalização da política e o respeito às instituições”.