Recém empossado,Torres troca diretores da PF e PRF

Recém empossado, o novo ministro da Justiça, Anderson Torres trocou o comando da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (prf), nesta terça-feira (6/4). O anúncio ocorreu por meio das redes sociais.



Como chefe da Polícia Federal estava Rolando Alexandre, que assumiu o cargo em maio do ano passado após a saída de Sergio Moro do ministério. Em seu lugar, entra Paulo Maiurino.

"Agradeço ao Dr. Rolando Souza pelo período em que esteve à frente da Direção-Geral da @policiafederal. Iniciamos hoje o processo de transição do cargo para o Dr. Paulo Maiurino, a quem desejo felicidades nessa importante função no @JusticaGovBR", escreveu.

Na PRF, no cargo de Eduardo Aggio assume o inspetor Silvinei Vasques.

"Agradeço ao Inspetor Eduardo Aggio pelo período em que esteve à frente da Direção-Geral da @PRFBrasil. Iniciamos hoje o processo de transição do cargo para o Insp. Silvinei Vasques, a quem desejo sucesso no @JusticaGovBR", completou ele.

Mais cedo, o presidente comentou sem mencionar diretamente as trocas que tem ciência de que as mudanças ocorrem para melhor adequar o ministério. Ele agradeceu o ministro por ter aceito o convite. "E é natural as mudanças. E a gente sabe que você, todas as mudanças que efetuará no seu ministério, é para melhor adequá-lo ao objetivo ao qual você traçou. Você quer o Ministério da Justiça, o mais focado possível para o bem de todos em nosso país. Assim sendo, prezado Anderson, obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez, e Deus o proteja juntamente com a sua família", concluiu.