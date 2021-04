Em evento do Exército, Bolsonaro diz que FA não podem admitir quem sai do balizamento da Constituição

IS Ingrid Soares

(crédito: AFP / EVARISTO SA)

O presidente Jair Bolsonaro participou nesta quinta-feira (8/04) da solenidade de promoção de oficiais-generais no Clube do Exército. Durante rápido discurso, o chefe do Executivo criticou indiretamente a política de lockdown adotada por governadores e prefeitos. Segundo o mandatário, as Forças Armadas representam estabilidade para o país e atuam dentro da Constituição, mas “não pode admitir quem por ventura sair desse balizamento”.

“O nosso exército de respeito, de orgulho, bem como reconhecido por toda a nossa população representa para o nosso Brasil uma estabilidade. Nós atuamos dentro das quatro linhas da nossa Constituição, devemos sempre, agiremos assim. Por outro lado não podemos admitir quem por ventura queira sair desse balizamento”, apontou.

Bolsonaro ponderou que o país passa por um momento difícil em meio à pandemia. “Os momentos são difíceis,vivemos uma fase um quanto imprecisa mas temos a certeza pelo nosso compromisso, pela nossa tradição, sempre teremos a nossa bandeira verde e amarela e nossa perfeita sintonia com os desejos da população. Assim agiremos”, completou.

Ele ainda parabenizou os generais promovidos. “Senhores generais promovidos, estamos cientes e tranquilos pela responsabilidade dos senhores. Essa promoção é um marco na vida de cada um dos senhores e temos a certeza de que juntos levaremos o nosso país ao bom destino. Agradeço ao alto comando pela escolha dos senhores. Agradeço ao meu exército brasileiro o qual ainda integro, ao nosso exército brasileiro por esse momento. Temos certeza de que venceremos os desafios e cada vez mais colocaremos o Brasil no local de destaque que ele merece”.