Gustavo Sabóia será novo Secretário-Geral da Mesa no Senado

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), já definiu o sucessor de Luiz Fernando de Mello Filho na Secretaria-Geral da Mesa Diretora do Senado Federal. Será o advogado Gustavo Sabóia, que já foi assessor do Ministério da Infraestrutura, comandado por Tarcísio de Freitas. Ele também já atuou na liderança do DEM no Senado.



Luiz Fernando de Mello Filho saiu da Secretaria-Geral para assumir um cargo no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ele já era conselheiro no Conselho Nacional do Ministério Público.

Nesta quinta-feira (8/4), alguns rumores sobre a escolha de Sabóia começaram a circular. Durante a sessão plenária do Senado, no entanto, a informação foi confirmada pelo senador Antonio Anastasia (PSD-MG). O plenário discutia a PEC 4/2021, relatada por ele, que prevê a imunidade tributária para vacinas humanas no prazo de cinco anos.

Quando tomou a palavra, Anastasia iniciou sua fala parabenizando o presidente Rodrigo Pacheco pela escolha de Sabóia para o cargo.

"Senhor presidente, permita-me antes de ingressar no item um, cumprimentar vossa excelência pela indicação do doutor Gustavo Sabóia como novo Secretário-Geral da Mesa, a quem conheço já de muito tempo", disse ele

O senador, então, acrescentou que Sabóia é extremamente preparado. "De fato, é um jovem extremamente preparado e que vai coordenar uma equipe muito qualificada, na Secretaria-Geral da Mesa, com quem eu sempre tenho prazer de estar. Então, parabéns a vossa excelência pela escolha e boa sorte ao doutor Gustavo por essa função, que é vital para o funcionamento de nossa Casa", acrescentou.