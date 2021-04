Eduardo Bolsonaro faz comentário machista sobre as mulheres da CCJ

CB Correio Braziliense

(crédito: Paola De Orte/Agência Brasil)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) provocou mais uma polêmica nas redes sociais, nesta quarta-feira (8/4), ao compartilhar um vídeo de uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde um deputado Éder Mauro (PSD-PA) discutia com a deputada Maria do Rosário (PT-RS).

Segundo ele, a CCJ parecia uma gaiola das loucas onde as "pessoas portadoras de vagina" sendo levadas à loucura pelas falas do deputado paraense.

Parece, mas não é a gaiola das loucas, são só as pessoas portadoras de vagina na CCJ sendo levadas a loucuras pelas verdades ditas pelo Dep. @EderMauroPA 1.000° ???? pic.twitter.com/sdO75DfsA0 — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) April 8, 2021

A postagem do filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) provocou revolta entre as deputadas, especialmente, porque ocorreu no mesmo dia em que o processo contra ele no Conselho de Ética da Câmara em que Eduardo Bolsonaro defendia a volta do AI-5 foi arquivado.

A deputada Tabata Amaral (PDT-SP) escreveu: "Loucas não, indignadas com tanto machismo e jogo sujo. Vocês são o que há de pior na política! Diversas representantes da Bancada Feminina, entre as quais me incluo, estão nesse momento representando Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética e na PGR!".

A deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) engrossou o coro da revolta nas redes e lembrou que o machismo do colega é uma falha de caráter hereditária. "Eduardo, teu pai já disse uma vez que não estupraria uma mulher pq ela não 'merecia'. Agora, tu reduzes elas a 'portadoras de vagina'. Dói ver que nós estamos ganhando espaço, né? Sugiro que se abrace e afunde junto com os autoritários. Não vamos retroceder nem um milímetro", escreveu.

"Lembram quando Eduardo Bolsonaro defendeu a volta do AI-5 em uma entrevista? Hoje, o Conselho de Ética decidiu arquivar o processo movido contra o deputado por quebra de decoro e atentado contra democracia. Vergonhoso!", lamentou a jornalista e ex-candidata à Presidência Manuela D'Ávila (PCdoB-RS) em seu perfil nas redes.