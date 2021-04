Diretores da PF e PRF tomam posse

CB Correio Braziliense

Os novos diretores-gerais da Polícia Federal (PF), Paulo Maiurino, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, tomaram posse ontem. A cerimônia foi fechada, sem a presença da imprensa e com poucas pessoas, no gabinete do ministro da Justiça, Anderson Torres. O titular da pasta agradeceu ao ex-diretor-geral da PF Rolando Souza pelo trabalho realizado à frente da corporação e frisou que ele terá continuidade, sem qualquer tipo de ruptura.

O novo chefe da PF, Paulo Maiurino, é conhecido internamente por ter um perfil mais “político”, tendo se distanciado das ações policiais para ocupar cargos em outros órgãos. Ele atuou, por exemplo, em secretarias de Segurança Pública em São Paulo e no Distrito Federal.

Carreira

Desde setembro do ano passado, o delegado ocupava o cargo de assessor especial de segurança institucional da presidência do Conselho da Justiça Federal (CJF). Antes, foi secretário de segurança do Supremo Tribunal Federal (STF), durante a gestão do presidente Dias Toffoli, entre outubro de 2019 e setembro de 2020.

Já o novo diretor da PRF, Silvinei Vasques, é policial rodoviário federal há 26 anos. Entre os principais postos já exercidos por ele está o de superintendente da corporação em Santa Catarina, seu estado natal, e no Rio de Janeiro. Em 2007, Vasques se licenciou para assumir o posto de secretário municipal de Segurança na Prefeitura de São José, no mesmo estado.