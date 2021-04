Vídeo: ministro Ramos se desequilibra e cai em evento da Marinha

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução / Tv Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro participou nesta sexta-feira (9/4) da cerimônia de transmissão do comando da Marinha ao almirante de esquadra Almir Garnier Santos no Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília. No começo da solenidade, após o Hino Nacional, chamou a atenção um outro fato: ao se sentar na cadeira de madeira, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, 64 anos, se desequilibrou e levou um tombo.

Rapidamente, ele se levantou com a ajuda de presentes e fez sinal com os polegares de que estava bem.

O ministro fez parte da comitiva que acompanhou o chefe do Executivo no evento, juntamente com o vice-presidente Hamilton Mourão, o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França. Na ocasião, Bolsonaro não discursou.