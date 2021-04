Bolsonaro participa de posse do novo comandante da Marinha

RS Renato Souza

(crédito: Alexandre Manfrim/Fotos Publicas)

O presidente Jair Bolsonaro participou, na manhã desta sexta-feira (9/4), da posse do novo comandante da Marinha. O almirante Almir Garnier Santos assumiu o cargo após a demissão do almirante Ilques Barbosa. O militar deixou o cargo juntamente dos comandantes do Exército e da Aeronáutica, que também foram exonerados pelo chefe do Executivo.



As demissões geraram a maior crise entre o governo e militares dos últimos 50 anos. A posse do almirante Almir ocorreu no Grupamento de Fuzileiros Navais, em Brasília.

O comando da Marinha é o primeiro a receber a posse após as trocas nas Forças Armadas. A crise ocorreu após desentendimentos entre Bolsonaro e o ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e o general Edson Pujol, que estava à frente do Exército.

O presidente também se irritou com uma entrevista do general Paulo Sérgio ao Correio, destacando o sucesso do combate à covid-19 na força terrestre. No entanto, após pressão do alto comando das Forças Armadas, Paulo Sérgio foi alçado ao cargo antes ocupado por Pujol.