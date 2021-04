Pai de advogada de Bolsonaro Karina Kufa morre vítima de covid-19

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Facebook)

O pai de Karina Kufa, Eduardo Kufa, de 66 anos, faleceu, neste sábado (10/04), em decorrência de complicações da covid-19. Ele estava intubado em um hospital particular de Brasília. Por meio das redes sociais, a advogada do presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte do pai.