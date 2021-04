Coordenador de comissão pede ao governo ação sobre órfãos da covid-19

ST Sarah Teófilo

(crédito: Reprodução/Youtube)

O coordenador da Comissão Externa de Enfrentamento à covid-19, deputado dr. Luizinho (PP-RJ), pediu nesta terça-feira (13/4), durante reunião da comissão que discutiu a situação dos “órfãos da covid-19” (crianças e adolescentes que perderam pais ou responsáveis para a doença que já matou mais de 350 mil brasileiros), que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tenha uma ação rápida e enérgica em relação aos órfãos.

“O ministério precisa ter um programa específico para essa situação dos órfãos da covid. Não é possível que, depois de um ano de pandemia, a gente ainda esteja identificando o problema. O problema já está mapeado e identificado, nós precisamos buscar uma solução. A gente precisa de uma entrega efetiva aos órfãos da covid”, afirmou.

O parlamentar havia questionado a diretora do Departamento de Promoção e Fortalecimento do Direitos da Criança e do Adolescente do ministério, Luciana Dantas da Costa Oliveira, sobre o que o governo estava fazendo em relação ao problema. Luciana informou que a pasta ainda precisa localizar e quantificar esse público. “Nós não temos ainda, de forma precisa, isso”, disse, afirmando que o ministério está desenvolvendo uma ação no sentido de fazer esse mapeamento.

O deputado, por sua vez, frisou que a pasta precisa ter uma ação mais rápida. “Mais do que identificação, precisamos de uma medida efetiva. Se não houver por parte do ministério um programa específico que possa repercutir em todas as linhas e com municípios, a gente não avança com essa situação. Não é possível que a gente esteja no campo da identificação. O governo precisa ser mais enérgico nessa situação”, criticou.

Dr. Luizinho ressaltou que o ministério precisa desenvolver uma política específica em relação aos órfãos da covid e colocar em prática. De acordo, além do impacto econômico e social, essas crianças serão afetadas psicologicamente. Luciana Dantas pontuou que existe uma dificuldade de identificação desses órfãos, e que está sendo providenciado um estudo específico sobre isso.

Idosos

A reunião contou com a presença de representantes de entidades ligadas à defesa da criança e do adolescente e da pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Ana Amélia Camarano. Ela afirmou que o governo pode buscar um esforço conjunto com os Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e Creas (Centro de Referência Especializado de Assistências Social), além de unidades de estratégia da Saúde da Família, para agilizar o processo de mapeamento.

Ana Amélia falou sobre a situação dos idosos, e como a morte das pessoas nessa faixa etária impactam nas casa. Ela pontuou que a universalização da seguridade garantiu renda não só ao idoso, porque o idoso não vive sozinho — em média, segundo ela, a casa de um idoso tem 2,9 pessoas residindo.

A pandemia atingiu fatalmente mais idosos, e, com isso, houve uma redução da renda mensal per capita de cerca de 30%. Até 2 de março, segundo Ana Amélia, 193 mil idosos haviam morrido, representando uma redução da da renda nacional de R$ 436 milhões em um ano.