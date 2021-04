Izalci Lucas defende "investigação racional" na CPI da Covid

JV João Vitor Tavarez*

Nesta quarta-feira (14/4), o senador Izalci Lucas (PSDB/DF) comentou ao programa CB.Poder — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília — os rumos da CPI da Covid, instalada pelo Senado Federal esta semana. O parlamentar disse esperar que o foco dos trabalhos seja técnico. "É importante investigar os fatos de maneira racional. Há membros que fazem isso. Há outros senadores que não apuram com a razão. Deve-se fazer o que é certo: apurar as irregularidades", disse o senador.

Izalci Lucas detalhou, ainda, o esforço para ampliar a produção de vacinas no Brasil e o Fundo de Desenvolvimento Científico. Autor de um projeto de lei que libera recursos para as áreas de ciência e tecnologia. O parlamentar relatou um encontro com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e com o sindicato das indústrias de produção de vacina animal.

Segundo Izalci, o objetivo foi negociar a fabricação de mais insumos para o imunizante contra a covid. “O que está sendo ajustado, agora, é a possibilidade de agilizar esse processo. Isso se concretizando, a produção de insumos ocorreria na faixa de 90 dias, com a liberação de até 500 milhões de imunizantes, que é a condição viável para a Butantan”, disse o senador.

O parlamentar também comentou o impasse na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). A proposta foi aprovada em plenário, mas vetada pelo Planalto. Após o Congresso derrubar o veto presidencial, o FNDCT teve ajuste no orçamento.

Izalci Lucas criticou as aplicações na infraestrutura científica no passado. “Se as pessoas reclamam da falta de vacina e medicamentos, é porque não investiram corretamente em Ciência e Tecnologia”, disse.

