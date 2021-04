Favorito para relator da CPI da Covid, Renan preocupa o Planalto

IM Israel Medeiros

A CPI da Covid tem um favorito para assumir a relatoria: o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que tem perfil independente do governo federal. A eventual escolha dele provoca preocupação no Planalto. Por isso, já existe uma movimentação para que o parlamentar alagoano não consiga a função no colegiado. A iniciativa tem sido liderada pela ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda (PL-DF) junto ao presidente da Câmara e aliado do presidente Jair Bolsonaro, Arthur Lira (PP-AL), que disputa o protagonismo político no estado nordestino com o colega de Congresso.



Na avaliação de especialistas, Renan Calheiros na relatoria da CPI seria o pior cenário para Bolsonaro. Para Marco Antônio Teixeira, coordenador do curso de Administração Pública da FGV EAESP, está clara a intenção do governo de tentar minimizar os danos, pois o estrago é garantido. Ele acredita que a investida do Executivo não deve dar frutos, o que seria indicativo de que Bolsonaro está perdendo espaço rapidamente no jogo político. “Talvez, o cargo mais importante seja a relatoria, não a presidência. De certa forma, Renan é um nome hostil ao governo. Ele tem dado declarações contra o governo”, frisou.

David Fleischer, cientista político da Universidade de Brasília (UnB), ressaltou que os esforços do presidente contra a CPI mostram que ele está “preocupadíssimo” com os desdobramentos das investigações. “Se Renan Calheiros for relator, sai de baixo. Mas não se sabe o que esperar. Em 2022, vai ser pesado para Bolsonaro. Os candidatos vão utilizar tudo o que puderem dessa comissão contra ele”, afirmou. (IM)

Os integrantes

Veja a composição da CPI da Covid-19 no Senado

Titulares

1. Eduardo Braga (MDB-AM) independente

2. Renan Calheiros (MDB-AL) independente

3. Ciro Nogueira (PP-PI)

governista

4. Otto Alencar (PSD-BA)

independente

5. Omar Aziz (PSD-AM)

independente

6. Tasso Jereissati (PSDB-CE) independente

7. Eduardo Girão (Podemos-CE) governista

8. Humberto Costa (PT-PE)

oposição

9. Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

oposição

10. Marcos Rogério (DEM-RO)

governista

11. Jorginho Mello (PL-SC)

governista

» Suplentes

1. Jader Barbalho (MDB-PA) independente

2. Angelo Coronel (PSD-BA)

independente

3. Marcos do Val (Pode-ES)

governista

4. Zequinha Marinho (PSC-PA) governista

5. Luiz Carlos Heinze (PP-RS)

governista

6. Rogério Carvalho (PT-SE)

oposição

7. Alessandro Vieira (Cidadania-ES)

oposição