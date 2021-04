Com Pazuello, Bolsonaro provoca aglomeração em Goiás

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução de internet)

Em viagem não oficial, o presidente Jair Bolsonaro provocou aglomeração em Goianápolis (GO), a 168km de Brasília. Ele cumprimentou populares e trocou apertos de mão com idosos e crianças. Em nenhum momento, o chefe do Executivo se preocupou com as medidas de distanciamento social e outras ações preventivas para evitar o contágio pela covid-19. Sem usar máscara, Bolsonaro, inclusive, segurou um bebê no colo. A viagem foi realizada ao lado do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Assim como Bolsonaro, Pazuello é alvo da CPI que investiga a condução da crise de saúde provocada pela covid-19. Ao circular pelo município goiano, o presidente parou em um posto da Polícia Federal. O motivo da visita não foi revelado. A aglomeração ocorreu um dia após Bolsonaro informar que passará por uma nova cirurgia para corrigir uma hérnia, gerada em consequência da facada que sofreu durante a campanha para as eleições de 2018. O presidente confirmou que será internado para o sétimo procedimento cirúrgico a apoiadores reunidos na entrada do Palácio da Alvorada.