Kalil: 'Conversar com Bolsonaro só se for com sinal de fumaça'

GP Guilherme Peixoto - Estado de Minas AM Ana Mendonça*/Estado de Minas

(crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A PRESS )

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), comentou, durante coletiva realizada para anunciar a reabertura do comércio da capital, que não consegue diálogo com o governo federal durante a pandemia. “Não perco mais tempo conversando depois de um ano e meio de pandemia", afirmou o prefeito.

Questionado sobre uma conversa direta com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Kalil afirmou que “só por sinal de fumaça”.

“Eu sou prefeito de Belo Horizonte. Se o governador de São Paulo não consegue, se o governador do Rio de Janeiro não consegue...Bolsonaro não me recebe, só se for por sinal de fumaça”, disse.

Mais cedo, o presidente críticou o prefeito de BH. Em conversa com apoiadores, Bolsonaro comentou sobre uma possível candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e também de Alexandre Kalil.

Depois de criticar Lula e afirmar que quem vota no petista é um "povo que merece sofrer", Bolsonaro partiu para o ataque contra o prefeito de BH, que já admitiu numa entrevista recente que poderia se candidatar a presidente.

Em declaração na portaria do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, Bolsonaro afirmou: “Dizem que não estou preocupado com a vida, que sou genocida. Prefeituras deitaram e rolaram no ano passado com o lockdown. E o povo reelegeu esses caras. Olha BH, reelegeram", afirmou.