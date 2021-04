Exército dá sustentação na defesa da Constituição, diz Bolsonaro

IS Ingrid Soares

(crédito: Isac Nóbrega/PR)

O presidente Jair Bolsonaro participou nesta segunda-feira (19/4) de solenidade em comemoração aos 373 anos do Exército Brasileiro. Durante discurso, repetiu que as Forças Armadas agem dentro da Constituição na defesa do país e que a liberdade e a democracia "não têm preço".

"Hoje é o nosso dia. É o dia de todos os brasileiros porque não existe quem não se identifique com o meu, o seu, o nosso Exército Brasileiro. Como dizia o então ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves: "O povo nos dá o norte". A esse povo que nós devemos lealdade absoluta". "A nossa democracia e a nossa liberdade não têm preço, os deveres são constitucionais", completou.

Por fim, o presidente destacou que o Exército dá "sustentação" ao país, para que para que ninguém vá além da Constituição.

"Nós jogamos e sempre jogaremos dentro das quatro linhas da nossa Constituição. Essa é a certeza, essa é a tranquilidade que o nosso povo pode ter com o nosso exército brasileiro. Nós sempre estaremos dentro dessas quatro linhas. Hoje é uma data que orgulha a todos nós, porque aniversaria aquele que nos dará realmente a sustentação, para que para que ninguém ouse ir além da nossa Constituição", concluiu.

Também estiveram presentes no evento o vice-presidente Hamilton Mourão, os ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux e Kassio Nunes e os ministros do governo, Carlos França, Paulo Guedes, Tereza Cristina, Tarcísio Freitas, Milton Ribeiro, Fábio Faria, Marcos Pontes, Ricardo Salles, Gilson Machado, Rogério Marinho, Damares Alves e Onyx Lorenzoni.