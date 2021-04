Bolsonaro em live: 'É impressionante como só se fala em vacina, né?'

RD Roger Dias - Estado de Minas

Na transmissão ao vivo nesta quinta-feira (22/4), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ironizou a vacinação contra a covid-19 e defendeu a produção de um medicamento contra o novo coronavírus. Em diálogo com o ministro da Ciência e Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, o presidente fez referência ao nitazoxanida, conhecido popularmente no Brasil como Annita, que é vermicida.

"É impressionante como só se fala em vacina, né? Mas também, uma compra bilionária, no mundo todo, então é só vacina. Ninguém é contra a vacina. O Brasil, tirando os países que produzem vacinas, é primeiro no mundo em valores absolutos em doses aplicadas", afirmou Bolsonaro.

Marcos Pontes também falou sobre pesquisas com a Versamune, vacina desenvolvida em Ribeirão Preto, ainda na fase de testes.

“Essa é 100% brasileira. Não é aquela mandraque de São Paulo, que tinha os Estados Unidos no meio", ironizou Bolsonaro, criticando indiretamente o governador paulista, João Doria, que em março anunciou a produção de uma vacina 100% nacional pelo Instituto Butantan.

“Foi um trabalho muito grande do Marcos Pontes”, elogiou o presidente.

Mudança de postura

Bolsonaro evitou mencionar as palavras hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina por causa das novas políticas do Yotube e Facebook, que optou por retirar do ar os vídeos com conteúdo sobre tratamento precoce, que não tem comprovação científica para a covid-19.

“Cuidado com certa palavra para não cair a live”, disse o chefe do Executivo.