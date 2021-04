Biden diz que ouviu "notícias encorajadoras" do Brasil, mas cobra ações

ST Sarah Teófilo

(crédito: Reprodução/YouTube)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta sexta-feira (23/4) em discurso de encerramento da Cúpula de Líderes sobre o Clima que ouviu “notícias encorajadoras” de alguns países, incluindo o Brasil. Mas cobrou ações, frisando que os compromissos precisam ser cumpridos.

“Ouvimos notícias encorajadoras anunciadas da Argentina, do Brasil, da África do Sul e da Coreia do Sul. E os compromissos que nós fizemos precisam se tornar realidade. Se comprometer e não fazer é um monte de ‘ar quente’ (expressão que significa falar muito, mas sem trazer nada de valor ou um significado), sem trocadilho. Precisamos implementar esses compromissos, acelerá-los e investir a fim de alcançá-los. E nós precisamos trabalhar juntos novamente para construir um futuro de energia limpa que gera bons empregos e supera a ameaça das mudanças climáticas”, afirmou.

Em discurso na cúpula, na última quinta-feira (22), o presidente Jair Bolsonaro fez uma série de promessas, dentre ela reduzir as emissões de gases de efeito estufa, garantindo uma redução de 37% do carbono emitido até 2025, e acabar com o desmatamento ilegal até 2030, algo já dito pelo mandatário em uma carta enviada na semana passada a Biden.

O discurso, apesar de bem visto pelo enviado especial dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry, foi criticado por ambientalistas no Brasil, que avaliaram que a desconfiança em relação a efetivas ações por parte do governo federal permanecem.