Pazuello é ovacionado por apoiadores em Manaus "pela erradicação da covid"

JM Jonatas Martins*

(crédito: Evaristo Sá/AFP)

O ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello foi aclamado e recebido com aplausos em um evento em Manaus. No palco, o ministro do Turismo, Gilson Machado, anunciou o nome do general e ex-chefe da pasta como um homem que lutou “pela erradicação” da covid-19 no país. A cerimônia, que inaugurou um novo espaço do Centro de Convenções do Amazonas, ainda contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro e de apoiadores.

Ex Ministro da Saúde, Pazuelo, sendo ovacionado em Manaus, hoje dia 23 de abril. Aqui, o povo amazonense sabe muito bem quem foram os culpados pela falta de oxigênio. Diz morador. pic.twitter.com/LihbFSsqNO — Markinho Show (@Markinho_Show) April 23, 2021

Durante o seu discurso, Bolsonaro afirmou: “Conseguimos com a equipe que temos em Brasília colaborar e muito para que os danos dessa pandemia fossem diminuídos. Em especial, pelo Ministro da Saúde que tive até pouco tempo, o senhor Pazuello”. O presidente reforçou que o atual ministro Marcelo Queiroga dá prosseguimento ao trabalho do seu antecessor.

Eduardo Pazuello deixou o Ministério da Saúde em março e é investigado por omissão no combate ao novo coronavírus. O Ministério Público Federal (MPF) acionou o militar por conta do colapso do sistema de saúde e a falta de oxigênio em Manaus.

Na ação, a Procuradoria da República no Amazonas acusou o general de se omitir diante da situação do estado. O inquérito identificou seis atos de improbidade cometidos durante o colapso, incluindo o atraso e a lentidão de Pazuello.

Além disso, o plano de trabalho preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 inclui a convocação do ex-ministro, que deverá prestar esclarecimentos sobre sua gestão frente à pandemia.



* Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer