O homem do aerotrem: morre Levy Fidelix aos 69 anos, vítima de covid-19

Morreu, nesta sexta-feira (23/4), o político Levy Fidelix, presidente do PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), aos 69 anos. Fidelix estava internado há quase um mês em um hospital particular de São Paulo por conta da covid-19.



Por meio das redes sociais, a equipe do político confirmou a morte: “É com profunda dor e pesar que o PRTB, por sua diretoria, comunica o falecimento do nosso Líder, Fundador e Presidente Nacional Levy Fidelix, ocorrida nesta data na cidade de São Paulo. Descanse em paz homem do Aerotrem!”.

Também pelas redes sociais, políticos lamentaram a morte de Fidelix, como Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba (SP) e o deputado federal José Medeiros (Podemos/MT).

Histórico

Natural de Minas Gerais e formado em Comunicação Social, Fidelix foi o fundador do PRTB e se tornou mais conhecido após insistir no projeto do aerotrem. Um ponto de polêmica na carreira do político foi quando proferiu ataques contra a comunidade LGBTQ+ ao declarar em um debate na Record TV em 2014 que “Pelo que eu vi na vida, dois iguais não fazem filho. E digo mais, digo mais: desculpe, mas aparelho excretor não reproduz”.