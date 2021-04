Levy Fidelix, fundador do PRTB

CB Correio Braziliense

(crédito: Levy Fidelix/Divulgação)

José Levy Fidelix da Cruz, mais conhecido como Levy Fidelix, faleceu na noite de sexta-feira, aos 69 anos. Fundador e presidente do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), ele estava internado desde março em um hospital particular de São Paulo e não resistiu às complicações da covid-19.

O perfil de Fidelix nas redes sociais divulgou um comunicado sobre o falecimento. O texto faz referência a uma das principais bandeiras do político em campanhas eleitorais, o Aerotrem, um trem-bala que ele apontava como solução para desafogar o trânsito nas principais capitais do país. Concorreu à Presidência da República em 1994, 2010 e 2014. No ano passado, disputou a prefeitura de São Paulo

A jornalista e cineasta Sandra Terena também lamentou, pelas redes sociais, a morte de Fidelix: “Com tristeza, informo o falecimento de um pioneiro do conservadorismo no Brasil, Levy Fidelix por covid-19. O óbito foi confirmado às 20 horas desta sexta-feira (23). Que o Espírito Santo console a família. Meu marido, o jornalista Oswaldo Eustáquio, foi um grande amigo de Levy”.

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), se manifestou. “Lamento o falecimento do fundador e presidente do PRTB, amigo Levy Fidelix. O movimento conservador brasileiro perdeu um dos seus principais representantes”, escreveu Mourão.