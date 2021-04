Bolsonaro diz que orçamento foi cortado por ‘questão técnica’ e será recomposto

ST Sarah Teófilo

(crédito: TV Brasil/Youtube)

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (26/4) que o Orçamento 2021 foi cortado por “questão técnica” e que será recomposto. “Dizer para aqueles que criticaram corte no orçamento: foi cortado, sim, por questão técnica, mas com toda certeza, brevemente, pelas vias legais, obviamente, nós faremos a devida recomposição do nosso orçamento. Porque o Brasil não pode e não vai parar”, afirmou.

Bolsonaro sancionou a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021 na última sexta-feira (23) com diversos vetos, após intenso impasse entre Executivo e Congresso Nacional. Chamado por especialistas de “orçamento de ficção”, a previsão aprovada pelos parlamentares previa um aumento de emenda parlamentar e a redução de despesas obrigatórias, que precisariam estar previstas na peça.

No total, o presidente vetou quase R$20 bilhões do orçamento aprovado no Congresso e bloqueou R$ 9 bilhões em gastos dos ministérios.

Dentre os cortes, está um de R$240 milhões em emenda parlamentar direcionada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), um dia depois de o presidente ter prometido na Cúpula dos Líderes sobre o Clima um aumento de recursos para a fiscalização ambiental. Ainda na sexta-feira, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, publicou na sua página no Twitter um ofício no qual pede ao Ministério da Economia R$ 270 milhões de recursos ao MMA, sendo R$ 142 milhões para ações de fiscalização.