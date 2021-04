Bolsonaro chama repórter de idiota ao ser questionado sobre 'CPF cancelado'

JV João Vitor Tavarez*

(crédito: Reprodução/Youtube Amigos de Bolsonaro)

O presidente Jair Bolsonaro chamou de “idiota” uma repórter da TV Aratu, filiada do SBT, nesta segunda-feira (26/4), durante evento de entrega de 22 quilômetros da duplicação da BR-101, entre Feira de Santana (BA) e Divisa (SE). Mais uma vez, o mandatário circulou sem máscara e gerou aglomeração.

Enquanto Bolsonaro estava cercado de seguranças e jornalistas, uma repórter comentou: “O senhor foi criticado, presidente, por causa de uma foto dizendo ‘CPF cancelado’ em um momento de tantas pessoas morrendo...” Ele logo rebateu: "Você não tem o que perguntar, não? Deixa de ser idiota, menina!"

A jornalista referia-se à foto divulgada pelo próprio Palácio do Planalto e de vídeo divulgado no Twitter do presidente nos quais Bolsonaro aparece ao lado do apresentador Sikêra Júnior, e outros apoiadores, com um cartaz escrito “CPF cancelado”. A expressão é geralmente usada para se referir a pessoas mortas em ações registradas como confronto contra policiais. O registro ocorreu na última sexta-feira (23), em Manaus, um dos estados mais afetados pela covid-19 no Brasil.

Repúdio

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado da Bahia, por meio de nota oficial, disse que “lamenta mais uma vez ter que emitir nota para criticar o comportamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas não pode deixar de manifestar seu repúdio ao xingamento proferido por ele contra a jornalista Driele Veiga, da TV Aratu, chamada de 'idiota' somente por estar exercendo seu ofício, que é entrevistar aquele investido em cargo público”.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro