Mourão diz que Cúpula do Clima virou uma "grande carta de intenções"

ST Sarah Teófilo

(crédito: Bruno Batista/VPR)

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), disse nesta segunda-feira (26/4) que a Cúpula dos Líderes sobre o Clima, realizada na semana passada, se tornou em uma "grande carta de intenções", devido ao formato de videoconferência em razão da pandemia do novo coronavírus.

"Uma reunião de cúpula com 40 chefes de Estado tendo três minutos para fazer uso da palavra se traduz muito mais por uma carta de intenções. Até porque foi uma reunião virtual em face à situação da pandemia que nós estamos vivendo. E uma reunião dessa natureza seria muito mais produtiva se todos estivessem num mesmo ambiente, porque aí aconteceriam as verdadeiras discussões, debates e as verdadeiras estratégias de compromisso a serem assumidos", disse em live promovida pelo Valor Econômico.

O vice-presidente ainda completou: "Virou uma grande carta de intenções e, agora, nós temos que acompanhar como todas aquelas promessas que foram feitas serão cumpridas". O presidente Jair Bolsonaro participou do encontro ao lado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e fez um discurso tido como mais moderado, o que surpreendeu.

Apesar disso, especialistas avaliaram que a imagem do Brasil já não estava boa antes do encontro e que o país saiu descredibilizado, com promessas mas sem apresentar resultados.

Questionado se havia enxergado como 'descortesia' o fato de o presidente dos EUA ter deixado a sala no momento em que Bolsonaro foi discursar, Mourão afirmou que as interpretações sobre o fato são "as mais variadas". "Depende do viés de cada um que vai avaliar", disse, afirmando que é difícil "dizer que foi descortesia".